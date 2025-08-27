Elecciones 2025 en Buenos Aires: funciones y obligaciones de las autoridades de mesa

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires se acercan y, junto con ellas, surgen las dudas habituales sobre el rol de las autoridades de mesa quienes garantizan el correcto funcionamiento de cada mesa de votación. Sin embargo, muchas veces ocurre que quienes son designados no pueden asistir a controlar el comicio.

Las personas que fueron llamadas para ser autoridades de mesa en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires deberán presentarse el próximo domingo 7 de septiembre. En caso de no poder hacerlo, tienen la posibilidad de justificar la ausencia ante la Justicia Electoral provincial.

Cómo funciona la Boleta Única que debuta en las elecciones nacionales 2025 | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué ocurre si una autoridad de mesa no puede asistir?

Si una persona recibe la carta de designación como autoridad de mesa para el 7 de septiembre y no puede cumplir con el rol, deberá presentar una justificación de los motivos. En caso de no responder, se aplicará una multa económica.

La normativa también establece: “El cargo de autoridad de las mesas receptoras de votos es obligatorio y nadie puede excusarse de desempeñarlo, salvo por imposibilidad física certificada por la autoridad médica local o por haber cumplido 60 años de edad”.

Además, los motivos deberán presentarse ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación del nombramiento. Esa autoridad resolverá la situación sin posibilidad de apelación.

Encuesta: el peronismo crece en los distritos más poblados y LLA sorprende en otras secciones | Perfil

Tareas de las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa tienen a su cargo las siguientes funciones:

Abrir la mesa de votación

Controlar el acto electoral

Entregar boletas

Registrar los votos

Firmar las actas

Cerrar la mesa de votación

MC/fl