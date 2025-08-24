Cómo funciona la Boleta Única que debuta en las elecciones nacionales 2025

Las elecciones legislativas nacionales de 2025, que se realizarán el próximo domingo 26 de octubre, marcarán un hito en la historia electoral argentina: por primera vez en todo el territorio se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema busca simplificar el proceso, garantizar la presencia de todas las listas y reducir la posibilidad de faltantes o manipulación de boletas.
Encuesta: el peronismo crece en los distritos más poblados y LLA sorprende en otras secciones
La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que el 1° de septiembre se llevará a cabo la audiencia pública en la que se exhibirá el diseño definitivo de la Boleta Única, con símbolos partidarios, fotografías y denominaciones de las listas aprobadas.
Cómo es la Boleta Única de Papel
El diseño aprobado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) presenta a los partidos políticos en columnas (de manera vertical) y a los cargos en filas (en forma horizontal).
-
Cada categoría electoral contará con una casilla en blanco para que el votante tilde la opción de su preferencia.
-
Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre, apellido y fotografía en color.
-
En el caso de la lista de diputados nacionales, deberán figurar al menos los cinco primeros nombres de la nómina.
Cabe señalar que habrá dos modelos de boleta, según la jurisdicción: uno incluirá senadores y diputados (en las provincias que eligen banca en la Cámara Alta) y otro solo para diputados nacionales.
Elecciones en Corrientes: dónde voto y qué se elige el 31 de agosto
Todos los pasos para votar con la BUP
-
El elector recibe la boleta con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera.
-
En la cabina de votación, marca con una tilde el casillero elegido (una sola opción por categoría).
-
Dobla la boleta por la línea punteada y la introduce en la urna.
-
Firma el padrón y recibe la constancia de voto junto con su DNI.
Elecciones de Octubre: LLA y el PRO duplican la intención de voto del PJ para diputados y senadores en CABA
Cuáles son las ventajas de la Boleta Única
Entre los principales beneficios de este sistema se destacan:
-
Mayor transparencia, ya que evita el robo o la falta de boletas en el cuarto oscuro.
-
Igualdad en la oferta electoral, dado que todos los partidos están presentes en una sola boleta.
-
Menor costo de impresión, al reemplazar millones de boletas partidarias por un único modelo oficial.
-
Facilidad de uso, con un diseño claro y estandarizado.