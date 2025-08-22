El jueves el Senado volteó cinco de sus decretos y aprobó las leyes de fondos para las universidades y el Garrahan. Y este viernes el presidente Javier Milei irá a Rosario para dar un discurso en otro aniversario de la Bolsa de Comercio. Hay expectativa sobre lo que dirá luego del fuerte revés parlamentario.

El presidente hablará a las 18.30, según lo previsto. Lo esperará una movilización de protesta por su presencia, organizada por distintos gremios y organizaciones sociales. Estos grupos consideran a Milei "persona no grata" en la ciudad.

En desarrollo...

LT