Decretos de Milei y financiamiento universitario: la postura de los senadores chaqueños

En una extensa sesión especial, el Senado de la Nación marcó un nuevo revés para el oficialismo al rechazar cinco decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Javier Milei, mientras que dio media sanción definitiva a la ley de financiamiento universitario. Los tres senadores por Chaco, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (ambos de Unión por la Patria) y Víctor Zimmermann (UCR), participaron de la votación y coincidieron en su rechazo a los decretos y en el respaldo a la norma que blinda el presupuesto de las universidades públicas.

Rechazo a los DNU de Milei

Los decretos objetados por la Cámara Alta incluían iniciativas que apuntaban a disolver organismos públicos de Economía y Transporte, modificar estructuras en Cultura y transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de establecer un régimen de excepción en la Marina Mercante. En todos los casos, los tres senadores chaqueños votaron en contra, alineándose con la mayoría opositora que logró frenar los cinco DNU.

Consenso en defensa de las universidades

En contraste, cuando se debatió el proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial docente, tanto Pilatti Vergara y Rodas como Zimmermann levantaron la mano a favor. La iniciativa obtuvo 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones, superando con holgura los dos tercios necesarios para convertirse en ley.

La norma establece la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación acumulada y fija incrementos periódicos durante 2025, además de obligar al Ejecutivo a convocar paritarias docentes cada tres meses.

El resultado de la votación confirmó la capacidad de la oposición de articular mayorías amplias frente al oficialismo. Con el apoyo transversal de radicales y peronistas, la sanción de la ley universitaria se transformó en un golpe político para Milei, que ya anticipó un posible veto presidencial.