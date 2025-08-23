Qué dicen las últimas encuestas sobre las tendencias electorales en Córdoba

Antes del cierre de listas del pasado domingo 17 de agosto, circularon algunas encuestas provinciales que es oportuno repasar a la espera de las mediciones con candidatos definidos; varias ya anticipaban a los sellos (y en algunos casos a las figuras) que competirán por nueve bancas de diputados nacionales por Córdoba.

Consultora Circuitos relevó del 5 al 8 de agosto de manera telefónica: reportó 34,3% para LLA, 20,4% para Juan Schiaretti (cabeza de lista de Provincias Unidas, antes Hacemos por Córdoba) y casi 18% para Natalia De la Sota (Defendemos Córdoba). Fuera del podio, Liliana Olivero y Pablo Carro (al frente de la lista de la izquierda y de Fuerza Patria, respectivamente) rondaron el 5%, mientras que Ramón Mestre y Oscar Agost Carreño (UCR y PRO) oscilaron entre 2% y 3%. La brecha de casi 14 pp a favor de LLA es estadísticamente significativa dado el error muestral de +/-2,3%, aunque con 8,3% de indecisos y candidatos no confirmados, la competencia por el liderazgo quedaba abierta.

Federico González & Asociados (FGA) relevó de manera online del 9 al 12 de agosto: proyectó casi 35% para LLA, casi 24% para Schiaretti y 20,4% para De la Sota. Fuera del top 3, casi 6% para Fuerza Patria, casi 5% para Olivero, casi 4% para Mestre y 2,1% para Agost Carreño. La brecha de 11 pp a favor de LLA resulta estadísticamente significativa (error muestral +/-2,5%), con un empate técnico por la posición de escolta entre Schiaretti y De la Sota.

Números y números

Zuban Córdoba, con método mixto, reportó casi 37% para Schiaretti, casi 29% para LLA y 8,1% para De la Sota. Fuera del podio, el kirchnerismo y el PRO rondaron el 4%. Mestre alcanzó 3,5%, mientras que Olivero y Aurelio García Elorrio rondaron el 2%. La ventaja de 8 pp a favor de Schiaretti está en el límite de la significatividad estadística (error +/-3,46%), dejando la disputa por el liderazgo abierta, con 3,4% de indecisos.

El promedio de las tres encuestas arroja 31,3% para LLA vs 26,1% para Schiaretti, una brecha de 5,2 pp que no resulta estadísticamente significativa, confirmando el empate técnico por el liderazgo. De la Sota se mantiene tercera nítida, con 14,6%. Fuera del top 3, Fuerza Patria alcanza 4,8%, la izquierda 3,8%, Mestre 3,2% y PRO 2,8%, con 6,3% de indecisos.

Consultora Delfos realizó una aproximación alternativa, corriendo 20 mil simulaciones sobre las encuestas previas al cierre de listas para estimar la distribución de las nueve bancas cordobesas. El escenario más probable (84,4% de ocurrencia) asignó cuatro bancas a las fuerzas que disputan el liderazgo (LLA y Provincias Unidas) y la novena a la tercera minoría (De la Sota).

En síntesis:

El liderazgo será disputado por LLA y Provincias Unidas. La lista mejor perfilada para completar el podio es la de De la Sota. Fuera del top 3, Fuerza Patria, la izquierda, UCR y PRO rondan entre 5% y 3%. Las elecciones legislativas podrían distribuir las bancas cordobesas de manera diferente a los últimos 14 años; las tendencias muestran una polarización relativamente simétrica.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman