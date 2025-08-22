Elecciones en Corrientes: dónde voto y qué se elige el 31 de agosto

La provincia de Corrientes ingresó en la cuenta regresiva para las elecciones del próximo 31 de agosto. Con el padrón definitivo ya disponible para la consulta de los ciudadanos, la Junta Electoral confirmó la participación de 9 alianzas políticas, con un total de 61 partidos políticos de alcance provincial y municipal.

Ricardo Colombi: "Decir nunca más un caso Loan en Corrientes no es volver al pasado"

En los comicios se votarán autoridades a nivel ejecutivo y legislativo. En la categoría provincial, los correntinos deberán elegir al gobernador y vicegobernador para el nuevo ciclo de la administración ejecutiva provincial.

Además, se renovarán 5 senadores provinciales titulares y 3 suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y 8 suplentes. Los nuevos mandatos comenzarán el 10 de diciembre de 2025.

Padrón y datos clave de los comicios

La Junta Electoral de la Provincia informó que el padrón definitivo ya se encuentra disponible para su consulta en el sitio web oficial https://padron.corrientes.gob.ar/

Para la jornada electoral, que comenzará a las 8 de la mañana, se habilitarán 338 escuelas en toda la provincia como centros de votación. Se espera la participación de 3.000 presidentes de mesa titulares y 3.000 suplentes, que recibirán una capacitación especial para la jornada.

Enrique Vaz Torres acusa al Gobierno de falta de transparencia por el adelanto de $45 mil millones

Se espera que los primeros resultados oficiales de la elección se conozcan después de las 21 horas del domingo, con un porcentaje de votos escrutados que podría rondar entre el 20%, 30% o incluso 40%, dependiendo de la velocidad de llegada de la información desde los centros de votación.

La democracia correntina se prepara para una nueva jornada electoral

La confirmación del padrón definitivo y la cantidad de alianzas que competirán en las elecciones del próximo 31 de agosto en Corrientes son los últimos pasos en la organización de la jornada electoral.

Con la renovación de las autoridades ejecutivas y legislativas en juego, la provincia se prepara para una jornada democrática que definirá su futuro político.

La participación de 9 alianzas y 61 partidos políticos demuestra la vitalidad del sistema democrático local y la importancia de la elección para el desarrollo político de la provincia en los próximos años.