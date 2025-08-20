Ricardo Colombi: "Decir nunca más un caso Loan en Corrientes no es volver al pasado"

En la recta final de la campaña electoral, el candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes (ECO) Ricardo Colombi elevó el tono de su discurso y respondió con dureza a quienes lo acusan de querer “volver al pasado”.

El exmandatario aseguró que proponer “una política de género y para la niñez” para que “nunca más un caso Loan en Corrientes” es “tener la mirada puesta en el futuro”, al igual que impulsar la educación y una “reparación salarial histórica”.

En una de sus declaraciones más fuertes, Colombi lanzó una dura crítica al oficialismo: “El Gobierno es como el tero: cacarea por un lado y pone el huevo en otro”, graficando la distancia entre el discurso y los hechos de la actual gestión, a la que acusó de gastar dinero en "plazas" en lugar de destinarlo a "alimentar a los niños".

Duras críticas a la situación financiera de Corrientes

No es la primera vez que el candidato de ECO cuestiona la gestión de su exaliado Gustavo Valdés. En una entrevista televisiva, Colombi afirmó que “el Banco de Corrientes quedó sin fondos para pagarle a una empresa de plazas, lo que llevó al BCRA a cortar la línea de créditos UVA”.

El candidato aseguró que el banco provincial “no tiene respaldo y ya no puede operar crediticiamente”, lo que a su juicio coloca a la provincia “a un paso de repetir los peores años de crisis que ya vivimos”.

En el tramo final de su declaración, el exmandatario se mostró confiado en sus posibilidades electorales. “La segunda vuelta será entre el Gobierno y nosotros. Somos los únicos con capacidad de cambiar esta situación crítica que vive la provincia”, sentenció, al mostrarse seguro de que su espacio será el que competirá en un eventual balotaje.

La campaña se polariza con acusaciones cruzadas

Las declaraciones de Ricardo Colombi marcan un punto de inflexión en la campaña electoral, ya que eleva la confrontación política al poner en la agenda la situación financiera y social de la provincia.

Al utilizar el caso Loan y acusar al gobierno de gastar dinero en obras menores en lugar de destinarlo a los más vulnerables, el candidato de ECO busca polarizar la contienda y posicionarse como la única alternativa real para el balotaje.

La crítica al manejo de las finanzas y al Banco de Corrientes es un mensaje directo a los votantes sobre los riesgos de continuar con la actual gestión, buscando ganar el apoyo de quienes se sienten afectados por la crisis.