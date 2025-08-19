Elecciones en Corrientes: confirman el monto del viático para las autoridades de mesa y delegados

A menos de dos semanas de las elecciones, el Poder Ejecutivo de Corrientes, a través de la Junta Electoral, confirmó los montos que se abonarán a las autoridades que participarán en los comicios del próximo 31 de agosto.

A través del Decreto N° 1530, se fijaron los viáticos que recibirán las Autoridades de Mesa, Delegados y quienes realicen el curso de capacitación.

Según el decreto, las sumas establecidas son:

Autoridades de Mesa: recibirán un total de $70.000 .

Delegados Escolares: se les otorgará la suma de $110.000 .

Asistencia al Curso de Capacitación: quienes realicen la formación recibirán un adicional de $30.000.

Las sumas serán abonadas a través de la empresa de correo Andreani en la fecha que disponga la Junta Electoral, que se comunicará en los próximos días.

Las autoridades que no se presenten a percibir el monto en el plazo estipulado perderán el derecho al cobro.

Elecciones en Corrientes: una nueva encuesta proyecta balotaje y una alta participación

Curso de capacitación: requisitos y modalidad virtual

Además, la Junta Electoral informó que los interesados en ser Autoridades de Mesa deben realizar un curso de capacitación, el cual es completamente virtual.

Para inscribirse, deberán llenar un formulario y una evaluación. Una vez completado, en 24 horas recibirán un correo electrónico con las instrucciones de acceso.

El material del curso, que consta de videos y manuales, podrá ser consultado las veces que sea necesario. Todo está disponible en la página del Poder Judicial.