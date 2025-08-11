Elecciones en Corrientes: una nueva encuesta proyecta balotaje y un alta participación

El panorama electoral en Corrientes se presenta con un alto nivel de incertidumbre y una fuerte polarización, según un reciente informe de opinión pública que analizó las preferencias de los votantes en 10 ciudades de la provincia.

Con el 74.6% de los encuestados asegurando que es "muy probable" que vaya a votar, los resultados sugieren una contienda reñida que podría definirse en una segunda vuelta.

El estudio, realizado por Eje Consultora, a través de 3.024 encuestas, pone a los candidatos Juan Pablo Valdés y Martín Ascúa a la cabeza de la intención de voto, pero sin alcanzar los porcentajes necesarios para evitar un balotaje.

El sistema electoral de Corrientes exige que la fórmula ganadora obtenga al menos el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

De acuerdo con estos números, ninguno de los candidatos cumpliría con los requisitos, lo que forzaría una segunda vuelta.

Los números clave de la intención de voto

Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes) lidera con un 34% .

Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) se ubica en segundo lugar con un 26% .

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) obtiene un 17% .

Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) alcanza un 13%.

Cambio vs. continuidad y la influencia nacional

La encuesta también refleja una división en el electorado entre quienes buscan un cambio y quienes prefieren la continuidad. El 51.7% de los consultados respondió que es necesario un cambio total en el gobierno, mientras que el 45.4% optaría por una continuidad total.

En cuanto a la influencia de las figuras nacionales, el respaldo de los líderes provinciales y nacionales muestra diferentes niveles de impacto:

Un 53.7% respondió que es "nada probable" que votaría a un candidato apoyado por Cristina Fernández de Kirchner .

Un 39.5% aseguró que "nada probable" votaría a un candidato apoyado por Javier Milei .

Por otro lado, un 29.4% considera "muy probable" que vote a un candidato respaldado por el actual gobernador, Gustavo Valdés, mientras que un 23.7% lo considera "nada probable".

Preocupaciones y gestión: el desempleo encabeza la lista

Sorprendentemente, la inflación no es la principal preocupación de los correntinos, ocupando el último lugar con un 2.8%. Los temas que más inquietan a la población son el desempleo, los bajos ingresos y las tarifas de servicio.

En la evaluación de la gestión, los números también son contrastantes:

La gestión nacional de Javier Milei tiene un 37.3% de aprobación (muy buena y buena) y un 34.1% de desaprobación (mala y muy mala).

La gestión provincial de Gustavo Valdés cuenta con un 51.5% de aprobación y un 14.8% de desaprobación.

La mesa electoral se prepara para una segunda vuelta

El escenario electoral en Corrientes se presenta con una clara tendencia hacia un balotaje, una posibilidad que aumenta la expectativa de cara a la segunda vuelta.

Con Juan Pablo Valdés y Martín Ascúa liderando las preferencias, y el desempleo como la principal bandera social, las próximas semanas serán cruciales para que cada candidato consolide su base de apoyo y convenza a ese electorado que, de momento, se inclina por el cambio.