Encuestas falsas en Corrientes: el INDEC y la consultora Giacobbe desmienten sondeos que circulan en la provincia

En la recta final de la campaña electoral en Corrientes, una ola de desinformación sacudió el panorama político. Dos encuestas falsas, una que se atribuía al INDEC y otra a la consultora Giacobbe y Asociados, comenzaron a circular en la provincia.

Ante esto, los responsables de ambos organismos emitieron comunicados para aclarar que no son de su autoría y alertar a la población sobre el engaño.

Los hechos se dan a menos de un mes de las elecciones provinciales, en un contexto de alta tensión y competencia entre las distintas fuerzas políticas que se disputan la gobernación y la intendencia.

El INDEC denuncia el engaño y se desliga de las encuestas políticas

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, fue tajante al desmentir el sondeo que se le atribuía. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde aclaró que el organismo "no realizó, realiza ni realizará encuestas político-electorales de algún tipo".

El INDEC denunció que identificaron a una persona de una supuesta consultora que, invocando una falsa relación con el Instituto, realizaba encuestas sobre intención de voto en municipios como Santa Rosa, Santa Ana, Mburucuyá y Saladas. Ante esto, el organismo inició "las acciones pertinentes" para que "cese inmediatamente el engaño a los vecinos de las mencionadas localidades y a los medios de comunicación".

Giacobbe y Almirón contra las 'fake news' electorales

Otra encuesta falsa fue divulgada en la provincia, adjudicándose esta vez a la consultora Giacobbe y Asociados. El sondeo mostraba un abrumador triunfo del oficialismo, con más del 60% de los votos, y ubicaba a La Libertad Avanza (LLA) en un cuarto lugar.

El propio Jorge Giacobbe salió a desmentir la información. “En Corrientes circula esta encuesta, que es fake, como si fuera de Giacobbe & Asociados. No hemos siquiera medido Corrientes”, aclaró el consultor.

El que se hizo eco de la mentira fue el candidato a gobernador por LLA, Lisandro Almirón, quien aprovechó la situación para criticar el uso de estos sondeos.

“Las encuestas siempre favorecen a quienes más dinero desembolsan y solamente sirven para dos cosas: hacer peso en las negociaciones políticas y mentir a la gente para disuadirlos de votar a quienes no favorecen”, señaló el candidato libertario.

La lucha contra la desinformación, un desafío clave en el cierre de campaña

La circulación de encuestas falsas en Corrientes a semanas de las elecciones evidencia la creciente utilización de la desinformación como herramienta de campaña. La rápida y oficial desmentida tanto del INDEC como de la consultora Giacobbe es crucial para proteger la transparencia del proceso electoral. Este incidente no solo pone en alerta a los votantes sobre la necesidad de verificar la fuente de la información, sino que también resalta la tensión política, donde los sondeos se convierten en un elemento más de la disputa y pueden ser utilizados para manipular la opinión pública y las negociaciones políticas.