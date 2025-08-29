El domingo 31 de agosto la provincia de Corrientes irá a las urnas para las elecciones provinciales 2025. La jornada será clave porque, además de elegir legisladores provinciales y autoridades municipales en 73 localidades, los correntinos definirán quién será el nuevo gobernador y vicegobernador.

En la carrera por la gobernación competirán siete fórmulas en total, pero las encuestas indican que la disputa real por la conducción de la provincia se concentrará en cuatro propuestas principales: la de Vamos Corrientes, que impulsa al radical Juan Pablo Valdés; La Libertad Avanza, con el diputado nacional Lisandro Almirón; Limpiar Corrientes, la alianza peronista encabezada por el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa; y Encuentro por Corrientes (ECO), con el exgobernador Ricardo Colombi.

En la recta final de la campaña, los principales candidatos a la gobernación cerraron sus campañas con actos en los que estuvieron referentes de la política nacional, lo que suma expectativa a la definición electoral.

Al frente de Vamos Corrientes, la fuerza radical conformada por 19 partidos provinciales, se encuentra el actual gobernador correntino, Gustavo Valdés. Como está inhabilitado para presentarse a una segunda reelección, el candidato del oficialismo provincial será su hermano, Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó. Lo acompañará en la fórmula el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien buscará la reelección en el cargo porque está habilitado constitucionalmente para hacerlo por un período más.

Juan Pablo Valdés, candidato del oficialismo provincial, lidera las encuestas.

Durante la campaña, el dirigente radical de 42 años aseguró que, de llegar a la gobernación, reclamará las regalías de Yacyretá y Salto Grande. También señaló que la relación con Javier Milei “será la que se dé”, aunque advirtió que no negociará la gestión provincial.

El cierre de campaña de Vamos Corrientes tuvo lugar en la capital de la provincia y contó con un fuerte respaldo político de figuras nacionales, incluidos los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Chubut, Ignacio Torres, además del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

En el radicalismo correntino hay optimismo, ya que Valdés lidera las encuestas. Según el último sondeo de CB Consultora, Juan Pablo Valdés cuenta con el 35,8% de la intención de voto. Detrás aparecen Martín “Tincho” Ascúa (17,4%), Horacio Colombi (16,4%) y Lisandro Almirón (10,3%).

El partido libertario buscará conseguir su primera gobernación con Lisandro Almirón, diputado nacional y abogado de 51 años. Lo acompaña en la fórmula Evelyn Karsten, actual secretaria parlamentaria de la Legislatura correntina.

A lo largo de su trayectoria política, Almirón fue electo convencional constituyente y concejal por la capital, y estableció alianzas con el radicalismo, el macrismo y el peronismo. En 2023 oficializó su ingreso a La Libertad Avanza, luego de que Karina Milei lo designara como referente del partido en Corrientes, a propuesta de Martín Menem.

Lisandro Almirón buscará ganar la primera gobernación para La Libertad Avanza.

Su campaña se apoyó fuertemente en la figura del presidente Javier Milei, bajo las consignas “Almirón es Milei” y “Kirchnerismo Nunca Más”, el eslogan libertario que también se utilizó en los comicios bonaerenses y nacionales.

El cierre de campaña de LLA en Corrientes estuvo marcado por un fuerte incidente: un grupo de manifestantes impidió el desarrollo del acto en el que participaban Karina Milei y Martín Menem, obligando a que los dirigentes fueran retirados bajo custodia policial. Tras el episodio, Almirón denunció un caso de "violencia política".

El candidato peronista Martín "Tincho" Ascua se posiciona en el segundo lugar en los sondeos.

Martín Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, es el candidato del peronismo y quien se ubica segundo en las encuestas. En rol opositor a los Valdés, su campaña se centró en reclamos de concentración de poder y cambio, luego de 24 años de gobierno del radicalismo.

Desde el justicialismo provincial creen que la fragmentación del oficialismo podría convertir al peronismo en una alternativa y volver posible el escenario de una segunda vuelta. Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar en primera vuelta la fuerza mayoritaria debe obtener más del 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10% sobre quien le sigue.

Ricardo Colombi va por su cuarto mandato como gobernador bajo la fuerza ECO.

Ricardo Colombi, muy cercano en las encuestas a Ascúa, fue gobernador de Corrientes en tres períodos (2001-2005) y (2009-2017), antes de la llegada de Valdés. Antes de anunciar su candidatura, había impulsado al propio Valdés, con quien mantenía un cercano vínculo, por diferencias irreconciliables. Su ingreso a la carrera por la gobernación complica al radicalismo y podría beneficiar al candidato peronista.

Quiénes son las otras fuerzas que compiten por la gobernación en Corrientes

Detrás de los cuatro principales candidatos se ubican las otras tres fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador. Por el Partido De la Esperanza se presentarán los abogados Adriana Vega y Andrés Barboza.

Encabezarán la boleta de Partido Ahora el abogado Carlos “Teke” Romero, quien se describe a sí mismo como “libertario”, y Ana “Coty” Casaro Quiñones, que no ocupó ningún cargo público.

Por último, los candidatos de Cambiá Corrientes son la abogada Sonia Beatriz López, presidenta del Partido Comunista local y diputada provincial. Se presentará junto a su compañero de fórmula, Raúl Ricardo Dal Lago, un es médico cirujano.

