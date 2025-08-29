Elecciones en Corrientes: cuatro gobernadores apoyaron a Valdés en un acto con un fuerte llamado a la unión federal

La alianza Vamos Corrientes concluyó su campaña electoral con un acto de gran concurrencia en el club San Martín de la capital provincial. El evento no solo congregó a la militancia local, sino que también contó con un fuerte respaldo político de figuras nacionales, incluidos los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Chubut, Ignacio Torres, además del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Allí, el gobernador y candidato a senador, Gustavo Valdés, se encargó de cerrar los discursos con un mensaje que trascendió la coyuntura local. “Nosotros estamos conformando una nueva unión de los argentinos, nosotros somos Vamos Corrientes, una conjunción de partidos que a partir de este domingo tiene que comenzar otra construcción, que son las provincias unidas para lograr mayor federalismo en el país”, sostuvo.

Valdés también repasó los logros de su gestión, destacando la construcción de 170 escuelas nuevas y la inversión en salud pública, con hitos como el Hospital de Campaña y el nuevo Instituto de Oncología.

"El ajuste no lo pueden pagar los discapacitados, porque no podemos dejar solas a esas familias", afirmó, marcando una postura clara sobre las políticas sociales.

También hizo un repaso histórico, asegurando que “los correntinos no nos doblamos” y que este domingo “elegirán por la dignidad de nuestro pueblo”.

El mensaje de continuidad de Juan Pablo Valdés

Por su parte, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés valoró la presencia de los mandatarios y aseguró que con su compañero de fórmula, Claudio Polich, trabajarán para “igualar y tratar de superar” el desafío que dejan las gestiones de Gustavo Valdés y Eduardo Tassano.

"Somos la continuidad de una experiencia de gobierno que fue realmente exitosa y que demostró que puede gobernar con honestidad, transparencia y resultados claros", sostuvo.

El candidato detalló sus propuestas para el futuro, enfocadas en una “educación mejor, con edificios modernos y tecnología”, una “salud mejor, con hospitales modernos y telemedicina” y una “provincia que tenga mucho trabajo para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Corrientes”.

Las otras voces del oficialismo

El candidato a vicegobernador Pedro Braillard Poccard remarcó que durante la campaña se enfocaron en "las cosas que se hicieron, las que se están haciendo y respaldados en hechos concretos".

En esa misma línea, el candidato a intendente Claudio Polich fue contundente al afirmar que el objetivo es “no volver al pasado, para seguir diseñando la ciudad que queremos”.

El candidato a viceintendente, Ariel Báez, lamentó las "calumnias y mentiras" de la oposición, asegurando que su alianza responde con "lo que hicimos, lo que hacemos y con lo que vamos a hacer, porque Vamos Corrientes es la alianza más grande de la historia de la provincia".

Un mensaje de consolidación política en clave federal

El cierre de campaña de Vamos Corrientes fue un acto de consolidación política que se proyecta más allá de las urnas provinciales. La presencia de un bloque de gobernadores de Juntos por el Cambio respalda la gestión de Gustavo Valdés y envía una clara señal de apoyo a su sucesor. La campaña del oficialismo concluye con un mensaje de continuidad, logros y un fuerte llamado a la unión federal, buscando no solo retener el poder en la provincia, sino también posicionar a Corrientes como un actor clave en la política nacional. El resultado del próximo domingo definirá si esta apuesta de largo aliento se materializa en los votos.