Elecciones en Corrientes: Ascúa cerró su campaña, respondió a los insultos y aseguró que el peronismo irá a segunda vuelta

En la plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca, el candidato a gobernador de Limpiar Corrientes, Martín “Tincho” Ascúa, cerró su campaña electoral con un acto masivo, luego de una caravana por la ciudad.

Acompañado del candidato a intendente por la capital, Germán Braillard, Ascúa aseguró que irán a una segunda vuelta y que están “preparados para la victoria”.

El acto se centró en una dura respuesta a los insultos que recibió por parte del gobernador Gustavo Valdés en los últimos días. “La certeza de que estamos en segunda vuelta la tenemos nosotros y la tienen los Valdés, que me agreden y nos insultan porque están llenos de miedo”, afirmó Tincho Ascúa.

Dura respuesta a Gustavo Valdés y acusaciones de corrupción

“El otro día el gobernador en mi ciudad, con su hermano más chiquitito, me llenó de insultos y yo quizás soy pelado, puede que sea bocón porque en realidad digo lo que dicen los correntinos, pero yo no soy monda, no soy corrupto”, disparó el candidato a gobernador del peronismo.

Ascúa profundizó sus acusaciones y apuntó a una supuesta "dinastía corrupta" que controla el poder en la provincia. En ese sentido, advirtió sobre posibles "trampas" en el escrutinio del domingo. "Ojo con el transporte de las urnas, ojo con el sistema de la digitalización Talco, porque ahí también lo puso el gobernador a su otro hermano", sostuvo.

Por su parte, el candidato a intendente, Germán Braillard, sostuvo que con la actual gestión “la ciudad se volvió fría y frívola” y acusó al oficialismo de estar "encerrado en un club que recibe millones", mientras ellos se reunían en una "plaza pública, al corazón de los barrios populares".

El apoyo nacional y la promesa de cambio

El acto contó con la presencia del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.

La candidata a diputada y presidenta del Partido Justicialista, Ana Almirón, manifestó que “el domingo sacamos a patadas al gobierno más corrupto de la historia de Corrientes” y aseguró que los correntinos ya no quieren más enriquecimiento para "los amigos".

A su vez, Moreno alentó al triunfo peronista destacando que “no somos el pasado, somos el futuro” y que la doctrina peronista puede “empezar por Corrientes a cambiar el país”.

Un mensaje agresivo y populista en la recta final de la campaña

El cierre de campaña de Limpiar Corrientes fue un claro contraste con el del oficialismo. Martín “Tincho” Ascúa y su equipo optaron por un mensaje directo y agresivo, con una fuerte carga populista. Al responder directamente a los insultos de Valdés y llevar el debate al terreno de la corrupción y el supuesto control del Estado por una sola familia, el peronismo busca movilizar a su electorado.

El acto en un barrio popular y la presencia de figuras como Guillermo Moreno refuerzan una estrategia que apunta a presentarse como la alternativa a un "sistema" corrupto.

El mensaje del ballotage no es solo una arenga, sino la base de la estrategia de la alianza, que confía en que los votantes que no están con el oficialismo los apoyarán en la segunda vuelta.