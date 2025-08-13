Un insólito episodio político sacudió la campaña electoral en la ciudad de Saladas. El candidato a gobernador por Encuentro por Corrientes (ECO), Ricardo Colombi, denunció públicamente que el intendente local, Noel Gómez, cortó el suministro de luz en una cancha de fútbol para frustrar un acto de campaña en el que se entregarían indumentarias y pelotas a clubes de la ciudad.

El hecho ocurrió el pasado viernes en el barrio Itatí, en el marco de una de las recorridas que viene realizando el ex gobernador.

En una entrevista a un canal local, Colombi no escatimó en críticas hacia el intendente, a quien acusó de tener una "actitud perversa y maliciosa".

Elecciones en Corrientes: una nueva encuesta proyecta balotaje y una alta participación

"Gómez cortó la luz de una cancha de fútbol donde se iba a realizar la actividad. No tiene vergüenza. Ataca a los niños, no a Ricardo Colombi", sostuvo el candidato, quien aspira a arrebatarle el poder a la gestión de Gustavo Valdés, que impulsa la candidatura de su hermano Juan Pablo.

Críticas a una "actitud perversa" contra el deporte y los niños

Ricardo Colombi fue enfático en señalar que este tipo de "actitudes perversas" no solo ocurren en Saladas, sino también en otros lugares.

El exgobernador remarcó que la decisión de Gómez afecta a los niños, a los jóvenes y a los dirigentes que "con mucho esfuerzo tratan de guiar a los chicos por mejor camino que es el del deporte".

Tensión entre la Provincia y la Nación: Valdés cuestionó a Milei por la falta de recursos para Corrientes

"Es lamentable que se den este tipo de actitudes contra el niño, la mujer y el ciudadano de Saladas", sentenció Colombi, quien se encuentra en plena campaña para posicionarse como una alternativa al oficialismo provincial. La denuncia suma un nuevo capítulo de tensión al clima electoral en la provincia.

Un nuevo capítulo de la tensión electoral en Saladas

La denuncia de Ricardo Colombi en Saladas es un claro ejemplo de la intensidad que adquiere la campaña electoral en Corrientes, donde las disputas políticas trascienden el debate de ideas para llegar al ámbito de las acciones.

El episodio no solo pone en evidencia la rivalidad entre el candidato de ECO y el intendente Noel Gómez, sino que también plantea un debate sobre los límites de la contienda política.

Las palabras de Colombi resuenan como una crítica a la política local, que en su afán de confrontación termina perjudicando a los ciudadanos más jóvenes, y añade un condimento más a la carrera por la gobernación.