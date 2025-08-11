Tensión entre la Provincia y la Nación: Valdés cuestionó a Milei por la falta de recursos para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, analizó el discurso presidencial en la última cadena nacional y, si bien dijo que no la escuchó, dejó en claro su postura frente a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

En un nuevo capítulo de la tensión entre la Nación y las provincias, Valdés defendió los recursos de los correntinos, cuestionando que el equilibrio fiscal nacional se logre a costa de las obras provinciales.

Valdés afirmó que está de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero puntualizó que este no puede lograrse a través del incumplimiento de las obligaciones nacionales.

“Me parece que la administración tiene que ver con que haya equilibrio fiscal, pero tiene que ver con que cumplas con tu obligación y tiene que ver con una tensión entre lo que tiene que ver recursos que le son propios a las provincias, recursos que le son propios a la nación”, precisó.

La defensa de los recursos correntinos

El mandatario provincial advirtió sobre las consecuencias de la falta de recursos enviados por el gobierno de Javier Milei. Según él, si la provincia pierde fondos, el resultado inmediato será “tener menos obra pública y menos inversión”.

Por esta razón, sentenció que su gestión siempre defenderá los recursos de los correntinos.

Valdés recalcó que su provincia no necesita los recursos de la Nación para lograr el equilibrio fiscal, ya que lo tiene “hace muchísimo tiempo”.

Incluso, aseguró que Corrientes tiene recursos propios para invertir en obras que el Gobierno nacional no pudo terminar. “Nos sobran recursos para hacernos cargo de 50.000, 60.000 millones de pesos en obra que no la podía terminar el Gobierno nacional que la asumimos nosotros”, ejemplificó el mandatario.

Además, el gobernador sumó otro ejemplo a su crítica, al sostener que a Corrientes le “sobran recursos para asumir la reparación de la Ruta nacional 117 en el tramo del puente a Paso de los Libres”, tramo que le corresponde a la gestión nacional.