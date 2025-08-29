En la cuenta regresiva hacia las elecciones en Corrientes, la ciudad capital fue escenario de un gesto político llamativo. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el mandatario anfitrión, Gustavo Valdés, y el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti compartieron agenda este lunes bajo el paraguas del nuevo espacio Provincias Unidas, en busca de instalar una alternativa de centro con eje en la integración regional.

La visita de Schiaretti (quien en 2023 fue candidato presidencial y ahora busca llegar al Congreso como diputado nacional) se dio en el marco de la campaña para retener la gobernación correntina. Allí, la Unión Cívica Radical apuesta a Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador, como su carta principal de cara a los comicios del próximo domingo 31 de agosto.

El gobernador Gustavo Valdés fue el anfitrión del encuentro

En la Casa de Gobierno provincial, Pullaro y Schiaretti fueron recibidos por Gustavo Valdés y también por el senador nacional Carlos “Camau” Espínola. El legislador correntino, que meses atrás intentó un entendimiento con el oficialismo de Javier Milei, finalmente quedó fuera de esas listas y ahora se muestra más cercano al armado radical de la provincia.

Además de las reuniones políticas, estaba previsto que Schiaretti participara del acto de cierre de campaña en el Club San Martín, un escenario tradicional del radicalismo local. Su presencia se interpretó como un respaldo explícito a la candidatura de Juan Pablo Valdés y como un mensaje hacia otras provincias con las que el espacio busca expandirse.

Juan Schiaretti se había postulado a la presidencia en 2023

En paralelo, Pullaro y Valdés firmaron un convenio de integración fluvial para vincular Villa Ocampo, en el norte santafesino, con Bella Vista, en Corrientes. El acuerdo contempla abaratar costos logísticos, dinamizar el comercio y potenciar el entramado productivo del Litoral, con el río como protagonista.

Al presentar el proyecto, Pullaro destacó: “Nos hemos comprometido muchísimo en trabajar la integración regional y en la obra pública para generar igualdad y oportunidades en cada localidad”. Valdés, por su parte, sumó que “Santa Fe y Corrientes son provincias hermanas con una historia riquísima” y que el nuevo enlace “permitirá comercializar más barato y fortalecer nuestro sistema productivo”.

Mientras tanto, en la caravana libertaria…

A menos de una semana de las elecciones a gobernador en Corrientes, el acto proselitista llevado a cabo por Karina Milei, Martín Menem y el candidato Lisandro Almirón terminó en incidentes y con dos personas detenidas. Los disturbios obligaron a evacuar la comitiva en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Según testigos, la tensión comenzó cuando manifestantes que protestaban por recortes en el área de discapacidad interrumpieron el paso del acto. Los empujones y gritos se multiplicaron al acercarse a la hermana del Presidente, lo que derivó en choques con simpatizantes libertarios y en la rápida intervención policial.

La Policía Federal, con apoyo de la fuerza provincial, despejó la zona y detuvo a dos personas presuntamente vinculadas a organizaciones opositoras. Entre los presentes se encontraba el influencer Iñaki Gutiérrez, que protagonizó un cruce con un camarógrafo, acusándolo de haber golpeado un vehículo oficial.

