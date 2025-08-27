Pullaro: “A la corrupción hay que condenarla siempre”

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro afirmó que "a la corrupción hay que condenarla siempre" al referirse a la investigación sobre el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Esperamos que se esclarezca rápidamente”, dijo el mandatario a los medios al llegar -junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia- al Congreso Internacional del Maíz que se lleva adelante este miércoles y jueves en el Salón Metropolitano de Rosario.

"No hay corrupción buena, corrupción mala o corrupción de un lado o del otro”, prosiguió el gobernador santafesino

Y luego enfatizó: “A la corrupción hay que condenarla siempre”.

Equilibrio fiscal

“Argentina nos da la oportunidad de administrarla bien, continuar por el camino de las cosas que se han hecho correctamente, fundamentalmente la baja en los niveles de inflación. Ahora tenemos que apuntar al desarrollo, mirar al interior productivo, la infraestructura que hace falta y de qué manera podemos producir más”, expresó Pullaro.

Además consideró que no se puede lograr el equilibrio fiscal “solamente con ajuste” y que “hay que ser más sensatos”.

Rutas nacionales

“Están muy mal, hay siniestros viales con fallecidos todos los meses y eso debe ser atendido”, al tiempo que recordó que la falta de obras también “impacta en los costos de la logística ya que hace que un camión no pueda llegar a los puertos en el tiempo estimado”.

Así reclamó que “si no van a administrar las rutas nacionales como corresponde, se las transfieran a la Provincia que tiene un sistema honesto y austero para administrar lo público”.