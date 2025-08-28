El Banco de Corrientes inauguró su renovada sucursal en Ituzaingó

En un acto que contó con la presencia de destacadas autoridades, el Banco de Corrientes inauguró este miércoles su renovada sucursal en Ituzaingó, marcando un nuevo hito en su plan de modernización y expansión. La ceremonia, encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, la presidente del banco, Laura Sprovieri, y el intendente Juan Pablo Valdés, fue el escenario para celebrar la solidez y el crecimiento de la entidad.

En su discurso, el gobernador Gustavo Valdés destacó que el Banco de Corrientes "saca de la desigualdad y la brecha de oportunidades a la gente" y es un servicio a la comunidad. "Tenemos un cajero automático del Banco de Corrientes en el 100% de las ciudades", afirmó. También felicitó a las autoridades por su labor en la construcción del futuro de la provincia.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, expresó su agradecimiento y alegría por el trabajo conjunto del banco con el municipio. “Siento que nuestra ciudad crece, se transforma, se desarrolla y el Banco de Corrientes es símbolo de ello”, resaltó.

Ganancias récord y solidez financiera

A su turno, la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, agradeció a quienes formaron parte de la obra y celebró la inauguración, que coincide con los 75 años de la entidad. Sprovieri destacó que la renovación es "reflejo de un banco sólido, que crece, invierte y que se preocupa por atender cada día mejor a sus clientes".

Asimismo, la funcionaria presentó las cifras que demuestran el buen presente de la entidad: en 2024 "tuvo ganancias récord por 79 mil millones", cuenta con activos de 900 mil millones de pesos, y otorgó 400 mil millones en préstamos a familias y empresas. En promociones que benefician a comerciantes y familias, el banco invirtió unos 8 mil millones de pesos.

La nueva sucursal, símbolo de la modernización

La sucursal, ubicada en Francisco López 406, esquina Simón Bolívar, luce hoy un diseño vanguardista y dinámico. El proyecto implicó una remodelación total de 536 m² cubiertos y 280 m² descubiertos, incorporando un amplio lobby para hasta 10 cajeros automáticos, un área de autogestión y sectores exclusivos para personas y empresas. La renovación forma parte del plan de expansión territorial que la entidad viene desarrollando en toda la provincia, con más de 40 sucursales y una red de más de 375 cajeros automáticos.

Una apuesta por el crecimiento y el desarrollo regional

La modernización de la sucursal de Ituzaingó no es solo una mejora de infraestructura, sino que simboliza el crecimiento y la apuesta del Banco de Corrientes por el desarrollo de la provincia. Con ganancias récord y un ambicioso plan de expansión, la entidad se consolida como un pilar fundamental de la economía regional, ofreciendo un servicio más ágil y moderno, y demostrando que su rol como banca pública está firmemente orientado a servir a la comunidad y a impulsar el futuro de cada correntino.