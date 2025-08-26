Santa Fe: desaparecieron 68 ampollas de fentanilo de un hospital público

El ministerio de Salud de Santa Fe denunció la desaparición de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban en el Hospital J. B. Iturraspe, ubicado en la ciudad capital de la provincia. Las autoridades aclararon que no se trata del fentanilo contaminado que está bajo investigación por la muerte de casi cien personas.

Las autoridades del centro de salud presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) e indicaron que las ampollas denunciadas como robadas se utilizaban en la Unidad de Terapia Intensiva. En paralelo, se abrió una investigación administrativa interna para esclarecer la situación y determinar quiénes fueron responsables.

Fentanilo desaparecido del hospital: "Peligrosísimo"

Medios locales indicaron que la denuncia penal se realizó durante la tarde del lunes y desde la cartera de Salud santafesina advirtieron sobre el riesgo que puede representar la manipulación de la droga fuera de un ámbito hospitalario y en espacios no controlados.

"Es peligrosísimo, hemos visto lo que ha pasado en el país del norte, con personas como zombis. Esto es muy grave", manifestó Francisco Sánchez Guerra, director del centro médico, en diálogo con Todo Noticias (TN), sobre la posibilidad de que el fentanilo circule en el mercado negro.

La autoridad del Hospital J. B. Iturraspe destacó el "especial apuro porque la justicia tome cartas en el asunto" para retirar las ampollas de circulación en cuanto sea posible. De todas formas, aclaró que estas no corresponden al producto contaminado, el cual fue retirado del lugar en mayo.

Sánchez Guerra explicó que se dieron cuenta del faltante cuando realizaban "controles de rutina del stock", considerando que las ampollas de fentanilo con un producto con trazabilidad.

"Se utiliza en cantidades a diario en áreas críticas (del hospital)", indicó y agregó que hay disponibilidad de las mismas, dado que "se usa de forma inmediata en un área de circulación restringida", particularmente en la unidad de cuidados críticos.

El director del hospital añadió que se realizó un "mapeo para achicar las sospechas", considerando que en el sector donde se utilizan las ampollas "hay cámaras de ingreso y egreso, pero no adentro por cuestiones de privacidad", como así también hay "guardias por turno y gente que va a atender como especialista". "Todo está cuantificado, nominalizado y entregado a la justicia", concluyó.

