Hallan ampollas de fentanilo descartadas en Resistencia: investigan compras estatales e irregularidades en su eliminación

El hallazgo de varias ampollas de fentanilo en un cesto de residuos del barrio Malvinas Argentinas de Resistencia encendió alarmas en el sistema sanitario provincial. El material fue detectado el martes por la noche en un contenedor ubicado sobre la calle Santa María de Oro al 2300 y rápidamente la denuncia llegó a la Fiscalía Antidroga, a cargo de la fiscal Mariam Benítez.

Tras la intervención policial, el Ministerio de Salud del Chaco constató que las ampollas pertenecían a un lote adquirido por la cartera sanitaria en mayo de 2022. Así lo confirmó el subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Rafael Meneses, quien explicó que “se identificaron los lotes, el laboratorio y el proveedor que entregó el material, y toda la información fue puesta a disposición de la Justicia”.

El funcionario aclaró que las unidades encontradas no correspondían al laboratorio cuestionado a nivel nacional por problemas de contaminación en la producción de opioides. “Es un origen diferente”, puntualizó.

Las ampollas halladas tenían fecha de vencimiento en agosto de 2025, el mismo mes en que aparecieron en la vía pública. Meneses advirtió que la manera en que fueron desechadas constituye una irregularidad grave: “Existen protocolos para la eliminación de medicamentos vencidos. El hecho de que hayan terminado en un contenedor común es totalmente irregular y deberá ser investigado”, sostuvo.

Si bien no se descarta que las ampollas hayan sido descartadas por un particular, el funcionario señaló que será la Justicia quien determine las responsabilidades.

Críticas a la gestión anterior

Meneses también remarcó que el hallazgo refleja deficiencias en el sistema de administración de insumos de gestiones pasadas: “Cuando asumimos no existía trazabilidad en el manejo de medicamentos. La documentación confirma que ingresaron en 2022, pero la distribución no quedó debidamente registrada”, explicó.

Actualmente, indicó que se implementó un sistema digital que permite monitorear en tiempo real el stock en los principales hospitales y regiones sanitarias.

El subsecretario destacó que la actual gestión trabaja en la reorganización de recursos y en garantizar provisiones en las zonas más vulnerables. “Hoy podemos identificar rápidamente faltantes y dar respuesta. Se está ordenando un sistema que recibimos en estado crítico”, aseguró. Mientras tanto, la investigación judicial avanza para determinar cómo y por qué estas ampollas de un potente opioide terminaron en un cesto de basura, fuera de todo procedimiento legal de descarte.