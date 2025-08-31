Con la victoria en primera vuelta confirmada, el gobernador electo Juan Pablo Valdés y el actual mandatario, Gustavo Valdés, se dirigieron al pueblo correntino y a la militancia en un acto de celebración.

Ambos discursos, si bien complementarios, tuvieron tonos y enfoques distintos, reflejando el final de una etapa y el inicio de otra.

Las primeras palabras del gobernador electo

El gobernador electo, Juan Pablo Valdés, ofreció un discurso más personal y emotivo. Agradeció a todos los partidos, dirigentes y a la militancia que creyó en el proyecto.

Sin embargo, su mensaje más conmovedor fue para su familia, a la que le agradeció por el apoyo frente a los ataques de la campaña. “La verdad que me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho”, reconoció.

También le agradeció a su hermano Gustavo por su apoyo y por mostrarle que “valía la pena” seguir adelante. “Acá estamos y hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, celebró, y convocó a “cerrar esta página” y empezar a trabajar juntos en el futuro.

El mensaje de Gustavo Valdés: "Las provincias unidas"

Por su parte, en un mensaje con fuerte impronta nacional, el actual gobernador y senador electo, Gustavo Valdés, calificó al día como “histórico” y agradeció a todos los militantes por el trabajo realizado.

En un mensaje que miró más allá de las fronteras provinciales, el mandatario llamó a la unión del país. “Nosotros somos las provincias argentinas las que juntos creamos una nación argentina y tenemos que avanzar en el diálogo”, aseguró, y luego agregó que “las provincias tienen que estar unidas”.

En un tono más directo, criticó la "campaña tal vez de la más sucia que se tenga a memoria en los últimos tiempos".

Un llamado a la unidad y al trabajo de cara al futuro

Ambos discursos compartieron un denominador común: la victoria en primera vuelta es un mandato claro del pueblo correntino de continuar el modelo de gestión actual.

En el acto, Gustavo Valdés agradeció especialmente a los intendentes de la provincia que “pusieron lo que había que poner” para lograr el triunfo, y Juan Pablo Valdés cerró su intervención con un mensaje de unidad: “Vamos juntos al futuro”.

Una victoria con sabor a legado y proyección nacional

La elección en Corrientes no solo consolidó el poder del oficialismo, sino que también reafirmó la figura de Gustavo Valdés como un líder con proyección nacional, capaz de convocar a un frente de gobernadores y de plantear una agenda federal. El triunfo de Juan Pablo Valdés es un claro respaldo a la continuidad del modelo, y sus primeras palabras demuestran la intención de construir sobre los cimientos de la gestión de su hermano. El resultado de las urnas y los discursos de ambos mandatarios dejan en claro que la alianza Vamos Corrientes no solo piensa en la provincia, sino también en el rol que esta puede jugar en una futura Argentina más federal.