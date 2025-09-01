Tras el contundente triunfo de su hermano en las elecciones provinciales, el gobernador y senador electo Gustavo Valdés ofreció un discurso que se extendió más allá de las fronteras correntinas, con un claro mensaje de alcance nacional. Rodeado por los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Chaco, Leandro Zdero, Valdés abogó por un nuevo pacto federal y por el diálogo.

"Nosotros somos las provincias argentinas las que juntos creamos una nación argentina y tenemos que avanzar en el diálogo", dijo el mandatario.

Un llamado al diálogo y la unión federal

Valdés señaló que “únicamente el diálogo maduro, la sensatez, la humildad, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes”.

Asimismo, luego de denunciar la “campaña más sucia de la historia”, el senador electo resaltó el valor de los correntinos, que “no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente con objetivos claros, con hombres y mujeres que tienen valores, que tienen compromiso, que verdaderamente sabemos lo que es sufrir la lonja”.

En un claro mensaje con alcance nacional, Valdés señaló que "es hora" de que Corrientes comience a empujar "para construir a la Argentina vigorosa, a la Argentina que se levante y a la Argentina que verdaderamente pueda mirar el futuro con decisión, pero todos juntos, los argentinos tenemos que estar unidos, las provincias tienen que estar unidas”.

La victoria electoral como plataforma para un liderazgo nacional

El discurso de Gustavo Valdés tras la victoria de su alianza en Corrientes demuestra que el gobernador busca posicionarse como un líder de peso en la escena nacional.

Al llamar a las "provincias unidas" y destacar el valor del diálogo y el consenso, el mandatario utiliza el triunfo electoral como una plataforma para proponer una agenda federal.

La presencia de otros gobernadores en el acto refuerza esta idea y subraya la intención de Valdés de construir alianzas y ejercer influencia en el panorama político del país.

El mensaje es claro: Corrientes no solo continuará su modelo de gestión, sino que también buscará un rol protagónico en el futuro de la Argentina.