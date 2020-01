Oliver Stone apunta su cámara otra vez a América Latina ante el cambio político

por Ernesto Ise

“Esta redacción es más linda que la de The Washington Post; me mudo de Hollywood a Buenos Aires y me vengo a trabajar aquí”, dijo Oliver Stone al terminar el recorrido por el edificio de Editorial Perfil. El cineasta estuvo en Buenos Aires en diciembre, y registró imágenes de la asunción presidencial de Alberto Fernández en el Congreso y en Casa de Gobierno como parte de Lawfare, el documental en el que está trabajando. También entrevistó al presidente electo, a Cristina Fernández y al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois. Y como editor periodístico, Oliver Stone sumó a su material fílmico en Argentina una entrevista con Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, cuya grabación tuvo lugar en el edificio de Barracas y, por ese motivo, Stone pidió recorrerlo. Y pasó de entrevistador a entrevistado en un reportaje que dio en exclusiva a Agustino Fontevecchia para Buenos Aires Times, publicación en inglés que sale todos los sábados con PERFIL.

Con Lawfare, Oliver Stone apunta a poner el foco –y sobre todo la discusión– en este concepto que en América Latina, especialmente en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, se aplica para evidenciar un sistema de “persecución judicial, política y mediática” con el único objetivo de sacar del escenario político –por proscripción o debilitamiento– a líderes que potencian la idea de un continente latinoamericano fuerte y con una posición crítica hacia el alineamiento acrítico a Estados Unidos. De hecho, Cristina Kirchner habla abiertamente del lawfare, también Alberto Fernández, y hace un mes, incluso el ex canciller Rafael Bielsa presentó un libro al respecto: Lawfare, guerra judicial-mediática.

En diálogo con Buenos Aires Times, Stone dijo al respecto que “cuando se usan las leyes como arma de ataque, cuando perseguís gente y la acusás, podés culpar de corrupción a cualquiera. Si tirás mierda todo el tiempo en la pared, siempre algo quedará”.

Con el corazón al sur. Este documental no es el primero que puso delante de la cámara de Stone a líderes latinoamericanos. Fidel Castro, por ejemplo, fue eje y protagonista de dos: Comandante y Buscando a Fidel. Luego, en 2009 Stone presentó Al sur de la frontera (South of the Border), que incluye testimonios de Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Raúl Castro, Fernando Lugo, y por supuesto Lula.

Al año siguiente incluso lo presentó en Buenos Aires, y en uno de los actos en que participó, Stone dijo: “Estoy dividido entre el norte y el sur. Vengo del norte pero siempre vuelvo al sur y me involucro. (...) Uno espera lo mejor, el cambio es importante”. En ese momento explicó que parte de la idea de Al sur de... era mostrar cómo los medios estadounidenses negaban ese cambio, las transformaciones que en aquellos años estaban sucediéndose en América Latina. Al menos en los países que dirigían los mandatarios mencionados. Nueve años después, sobre los medios de su país, Stone mantiene una mirada crítica y fue lo que expresó en la entrevista a Buenos Aires Times: “Algunos hechos nunca se siguen en la prensa norteamericana: no se habla del golpe de Estado en Bolivia. (...) Los medios son solamente grandes empresas comerciales cuyos dueños son multimillonarios y financistas, el establishment, tal como sucede en América Latina. En la televisión de Estados Unidos no se puede acceder a noticias independientes”.

Polémica. En algún momento, el cineasta, guionista y productor mencionó la idea de hacer una secuela de Al sur de la frontera. Y quizá Lawfare lo sea. Tanto el uso de la ley como arma persecutoria a opositores como la corrupción son tópicos del documental. “Hubo corrupción en Venezuela antes de la llegada de Chávez. La corrupción está en la naturaleza humana”, dijo, y explicó que no justifica la corrupción con el argumento de que el fin justifica los medios. Pero él no está del todo convencido de que ellos (los mandatarios en cuestión) sean culpables. También hizo foco en que “sacar a la gente de la pobreza es una política de Estado. Necesitás tener esa clase de ayuda para los pobres. Es lo que Roosevelt hizo en Estados Unidos, lo que hizo Chávez, lo que hizo Evo, y lo que acá hicieron Néstor y Cristina Kirchner”.

Estúpido presidente. Por supuesto, hubo un momento para referirse a Trump (N. de R.: todavía no había escalado el tema con Irán). “Rompió acuerdos, traicionó su palabra, sacó a Estados Unidos del pacto con Irán, del Acuerdo de París [cambio climático]”, detalló Stone. “La gente miente, pero Trump es excepcionalmente estúpido en el sentido histórico, algo de lo que él carece por completo. Es vergonzoso, es lamentable la manera en que habla, se repite cuatro o cinco veces. Trabajó en televisión, fue presentador (N. de la R.: condujo el reality El aprendiz) y sabe lo que funciona, pero en televisión”.

Celuloide y compromiso

◆ Oliver Stone ganó un Oscar al Mejor Guión Adaptado con Expreso de medianoche, dirigida por Brian De Palma. Y dos más como director por Pelotón y Nacido el 4 de julio.

◆ Si bien tiene films como Asesinos por naturaleza, The Doors o Sin retorno, las películas de tono político también marcan su filmografía. A saber, Nixon, Wall Street, Salvador, Snowden, y los documentales sobre Fidel Castro y Al sur de la frontera.

◆ También coescribió el guión de la película Evita, que en Argentina filmó Alan Parker con Madonna y Antonio Banderas, basado en el musical de Andrew Lloyd Webber.

◆ En su paso por Argentina en diciembre de 2019, filmó reportajes para su nueva producción documental, Lawfare.