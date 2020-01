Oliver Stone, en Argentina: "Cuando las leyes se usan como armas, se puede acusar de corrupción a cualquiera"

Oliver Stone estuvo en Argentina en los primeros días de diciembre de 2019. Su llegada coincidió con el cambio de gobierno. Y su visita fue parte del desarrollo de su documental sobre Lawfare, para el que entrevistó al nuevo presidente, Alberto Fernández; a su vice; Cristina Kirchner; al CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia; y al dirigente social, Juan Grabois.

Stone estuvo en la redacción de PERFIL, la recorrió y ofreció un reportaje exclusivo al Buenos Aires Times, realizado por Agustino Fontevecchia. En esa nota, dejó varias definiciones sobre lo que considera una persecución judicial, política y mediática contra líderes progresistas en América Latina:

- “Cuando conviertes en armas a las leyes, cuando vas detrás de la gente haciendo acusaciones, puedes acusar pr corrupción a cualquiera”.

- “Había corrupción en Venezuela antes de Chávez. La corrupción es parte de la naturaleza humana, pero sacar a las personas de la pobreza es un acto de gobierno. Se necesita esa clase de ayuda para (combatir) la pobreza”.

-”Es lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos, Chávez en Venezuela, (Evo) Morales en Bolivia, y Cristina y Néstor en Argentina”.

El guionista de Scarface, y creador de célebres films como JFK, Al sur de la frontera, Wall Street, Nixon, Snowden, entre otros, Stone siempre pone acento en la influencia de Estados Unidos sobre América Latina y actúa como una suerte de “contrapoder”.

El cineasta está abocado ahora a poner en debate el Lawfare, el concepto que en la región es muy utilizado para hacer referencia a un sistema de “persecución judicial, política y mediática” que tiene por objeto -según quienes adscriben a la teoría- proscribir o debilitar a líderes de izquierda.

Stone estuvo en la redacción de PERFIL y la recorrió, tras entrevistar a Fontevecchia. Le dijo Stone a Fontevecchia, según lo reprodujo en su contratapa el CEO de Perfil Network: "Esta redacción es más linda que la de The Washington Post, me mudo de Hollywood a Buenos Aires y me vengo a trabajar aquí”. El cineasta, que tiene dos premios Óscar, tuvo como protagonistas de varios de sus trabajos a los mismos dirigentes de izquierda en la región a los que defendió: Fidel Castro, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

