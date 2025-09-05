Marcela Pagano denunció a Guillermo Francos luego que el jefe de Gabinete la acusara de conspirar para “voltear al Presidente”

La pelea entre Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, y la diputada nacional Marcela Pagano sumó un nuevo episodio este jueves 4 de septiembre, cuando el funcionario aseguró que hay una "conspiración" entre la legisladora, su colega Lourdes Arrieta “y todo el bloque Coherencia” cuyo objetivo es “voltear al Presidente”. Esto generó, como respuesta, una denuncia de la exaliada de La Libertad Avanza.

Todo comenzó en una entrevista que Francos hizo para Radio La Red hablando de las acusaciones de Pagano que lo vinculan a los audios filtrados que comprometen a Karina Milei. El funcionario declaró que “lo único que hace (Pagano) es generar ruido. Lo que está pasando acá es una conspiración clarísima”.

Y luego fue más específico: “Marcela Pagano, junto con Lourdes Arrieta y todo el bloque Coherencia, están trabajando de manera coordinada para voltear al Presidente. Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno, pero sin elementos”.

Lourdes Arrieta

El funcionario detalló los motivos que, según su punto de vista, tienen estos legisladores para atacar al Presidente: “Todo ese grupito de diputados que forman este bloque tiene sus problemas personales: Pagano porque le sacaron la presidencia de la Comisión investigadora; el diputado Carlos D’Alessandro porque no pudo hacer que su hijo encabezará la lista en San Luis e intervenimos el partido, y (Lourdes) Arrieta por las discusiones que tuvo con la visita a los militares y toda esa historia que generó".

Francos cerró el tema diciendo: "Todos tienen enconos personales que no pudieron resolver en términos políticos entonces cargaron contra el bloque de La Libertad Avanza, contra el presidente de la Cámara (Martín Menem), y empezaron a efectuar tiros al aire a ver si uno pegaba. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión”.

Carlos D’Alessandro

Como respuesta, Pagano compartió el audio de la entrevista en su cuenta oficial de X, acompañado por un texto contundente: “Haga la denuncia en la justicia usted mismo, señor Francos, no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio. PD: Me parece que es usted el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion”.

Luego, en la denuncia penal que realizó contra Francos, la diputada afirmó que el funcionario tiene “acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías”.

Partiendo de ese punto, señaló que las opiniones del referente de LLA están “basadas en información sensible” que está “obligado legalmente a poner a disposición de la Justicia”, haciendo referencia a la Ley de Ética Pública; y al artículo 177 del Código Penal, según el cual "tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones".

Pagano afirmó: “En el presente caso, el propio Sr. Francos atribuyó públicamente a la suscripta hechos que, de ser ciertos, configurarían delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, tales como la sedición y la rebelión. Frente a semejantes afirmaciones, su silencio en sede judicial constituye una omisión incompatible con sus deberes funcionales”.

Posteo de Marcela Pagano contra Guillermo Francos

Cómo empezó la pelea entre Marcela Pagano y Guillermo Francos

El enfrentamiento arrancó cuando la legisladora dijo que el jefe de Gabinete fue el responsable de filtrar los polémicos audios que, supuestamente, pertenecen a la hermana del presidente para posicionarse mejor dentro del Gobierno. En una entrevista con Maximiliano Montenegro, para el canal de cable LN+, Pagano aseguró: “Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”.

Y agregó: “Fue él o alguien que trabaja para él (en referencia al jefe de Gabinete)”. En el Congreso, Pagano ya le había preguntado a Francos sobre la presencia de exagentes de la SIDE dentro de la planta de la Jefatura de Gabinete, y mencionado específicamente a José Luis Vila como una de las personas vinculadas a esa área.

Luego, la diputada recordó esa charla: "Francos me reconoció a mí en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila. Es un alto vuelo. Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje".

