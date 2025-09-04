Para la organización del acto de Javier Milei se trató “una noche más en Moreno”

El núcleo de la organización del acto de cierre de Javier Milei en el oeste del conurbano bonaerense, se mostró conforme luego del discurso del Presidente y de los candidatos seccionales libertarios y sostuvieron ante PERFIL que se trató de “una noche más Moreno”, en relación con los incidentes acontecidos en los alrededores.

“Lamentablemente, estamos acostumbrados”, dijeron desde la organización libertaria ante este medio. Es que en los alrededores del club Villa Ángela hubo episodios de violencia. Por un lado, un el cronista de A24, Esteban Mercatante, recibió un botellazo en la cabeza y por otro, hubo piedrazos en las inmediaciones de la cancha de fútbol elegida.



La frase resume el ánimo de tranquilidad, pese a que el desembarco de Milei en el oeste de la primera sección electoral estuvo rodeado de duros cruces con el gobierno de Axel Kicillof, a quien señalaron como el principal responsable de inseguridad en la provincia y por “correrse” de la obligación de brindar seguridad en Moreno.

Puertas adentro de la organización hubo satisfacción y señalaron que hubo alrededor de 8000 personas, aunque reconocieron que la cancha de fútbol no estaba “llenísima”, estaba “llena” a secas. El cálculo que hacían es que había cerca de 5.000 metros cuadrados, y a que a razón de dos personas por metro cuadrado te daría cerca de 10.000 convocados.



Con todo, hubo muchos testimonios que señalaban que había mucho menos personas y que muchos de ellos fueron llevados. También se viralizaron videos en redes sociales en los que se mostraba que la mitad de la cancha de fútbol, estaba vacía, evidenciando que el cierre de Milei no despertó el interés esperado.

El acto sirvió para que dirigentes del partido PRO como Cristian Ritondo o Diego Santilli se acercaran a los asistentes al acto para saludarlos, intentando mostrar una coordinación entre violetas y amarillos.

El sitio elegido para cierre no es casual, más allá de haber estado envuelto en polémicas por la seguridad presidencial, y las advertencias presentadas por el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. No es la primera vez que Milei cierra una campaña en dicho estadio. Según pudo saber PERFIL, los organizadores especularon con la posibilidad de realizar el acto en otros lugares por problemas climáticos, pero 48 horas antes quedó descartado. Toda una rareza tratándose de que las especulaciones en la previa hablaban de un acto cerrado por motivos de seguridad, tras los incidentes de Lomas de Zamora.



Consultados por la presencia de barrabravas, los libertarios optaron por el silencio. No hubo respuestas por la presencia de personas vinculadas a las barras de fútbol ni por el ingreso de personas encapuchadas, que se vieron en las pantallas de TV. El achaque sobre la utilización de mano de obra vinculada al fútbol cae principalmente sobre Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Milei en la provincia de Buenos Aires.



Al mismo tiempo, y si bien la tropa digital logró instalar el hashtag #YovotoLLA, consigan que fue lanzada por el “Gordo Dan”. Pese a ello, no hubo presencia de la banda de Santiago Caputo en Moreno, lo que es una nueva muestra de la distancia que existe entre el caputismo y el team Karina encarnado en el clan Menem.