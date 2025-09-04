Axel Kicillof insistió en "ponerle un límite a Milei" y aseguró que los libertarios "no tienen nada para ofrecer"

Luego de haberse burlado de Javier Milei por la escasa militancia en el cierre de campaña libertario este miércoles en Moreno, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló sobre las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre y afirmó que “los candidatos de La Libertad Avanza son espantosos”.

Durante una entrevista con Ari Lijad en El Destape, el mandatario provincial lanzó una serie de duros cuestionamientos hacia el Gobierno nacional y aseguró que el oficialismo "no tiene nada bueno para ofrecer".

Kicillof afirmó que, según su mirada, "el Gobierno está muy golpeado ya antes de los audios de Spagnuolo" y señaló que "Milei cortó la obra pública y le mató el bolsillo a la gente". Añadió que esa decisión generó "enojo y decepción de sectores que votaron a Milei" y denunció que "La Libertad Avanza tiene un ejército de mamarrachos como candidatos".

Kicillof llamó a “llenar las urnas de votos” y acusó a Milei de “la estafa electoral más grande”

El gobernador también aseguró que "hay cinco Menem en el gobierno de Milei. Este es un gobierno de parches pero de cosas espantosas, todas operando en manera conjunta" y consideró que "lo de Milei es la estafa electoral más grande de la historia argentina. Gana diciendo 'estoy contra la casta' y hoy gobierna con los Menem".

Kicillof agregó que "Milei decidió gobernar a través de veto y decreto a espaldas del parlamento" y sostuvo que "estamos ante un Gobierno Nacional que hace agua por todos lados". Sobre la capacidad del oficialismo para enfrentar la elección, Kicillof afirmó: "No tienen nada bueno para ofrecer, para mostrar y para proponer de cara a lo que se viene".

En ese sentido, el gobernador afirmó que “es muy difícil encontrar un candidato de La Libertad Avanza en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo. Entonces, lo de Milei está muy pinchado, pero al mismo tiempo sus candidatos son espantosos”.

Uno por uno, los candidatos del Frente Libertad Avanza en Provincia: el triunfo de Pareja, macristas libertarios y saltimbanquis

Además, acusó que "el acto de ayer (en Moreno) fue penoso. Que Milei diga que el kirchnerismo lo quiere matar es grave y es un posicionamiento desesperado" y remarcó que "todos los actos de Milei pareciera que fueron mal organizados a propósito".

Kicillof aseguró que La Libertad Avanza percibe que el resultado de la elección del próximo domingo no será el esperado: "No saben de qué están hablando, dicen cualquier cosa. Se atajan por si el resultado del domingo no es bueno”.

Axel Kicillof dijo que Fuerza Patria expresa a todos los sectores del peronismo

Respecto a la performance del peronismo en los comicios legislativos de este domingo, el gobernador bonaerense subrayó la necesidad de incrementar la participación, un planteo que también remarca La Libertad Avanza.

"Este domingo es una elección muy importante. Lo que está en juego es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite a Milei", afirmó Kicillof.

El gobernador contó que “desde que cerraron las listas el 22 de agosto, visité 55 distritos. Pero es un poco la ‘gimnasia’ que hacemos todo el año, no es que sea excepcional”. Además, agregó que viaja “dos veces por semana al interior, dos veces por semana al conurbano” y que lo hace “como una especie de forma de gestionar, cerca de los distritos, cerca de los intendentes, sean opositores u oficialistas”.

Patricia Bullrich cuestionó al gobierno de Kicillof y pidió el voto para los candidatos de LLA en la Primera Sección Electoral

Kicillof expresó la importancia de haber logrado una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires: “El peronismo está siempre muy atado a determinadas figuras y determinados dirigentes. Pero acá hay una fuerza, que es Fuerza Patria, que expresa en este momento a todos los sectores en una sola boleta”.

Por último, el gobernador señaló que “a pesar de las diferencias, lo que se consiguió con una sola boleta es dar un instrumento para rechazar las políticas de Milei, para sostener y defender las políticas del Gobierno provincial y de los 84 intendentes del peronismo”.

