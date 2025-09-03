La diputada nacional Marcela Pagano se pronunció sobre el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los audios filtrados de Karina Milei, y defendió a su pareja, el abogado Franco Bindi, de la acusación y la denuncia que el Gobierno hizo en su contra.

"Meterse con mi pareja es una forma en la que están intentando, a ver si surge efecto, que yo me calle", dijo Pagano en la noche de este martes 2 de septiembre durante una entrevista en LN+. La legisladora aseguró que sufrió "hostigamientos, bullying y acoso", y añadió: "Como no pudieron conmigo, no pudieron callarme con otras amenazas, se meten con mi familia".

¿Marcela Pagano y Manu Jove?, la insólita preocupación de la supuesta cuenta secreta de Martín Menem

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No me van a callar. No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, esta denuncia es descabellada por donde la veas, no tiene un solo elemento probatorio. Han hecho una denuncia, han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la conexión de gente que creo que ni siquiera se conoce", amplió.

Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy en el bloque Coherencia, hizo referencia a la denuncia que presentó el gobierno de Javier Milei, en la que desde el Ministerio de Seguridad se señaló a Bindi como el responsable de haber filtrado las polémicas grabaciones desde Casa Rosada.

"Franco es un abogado penalista que tuvo en algún momento medios, ninguno de estos periodistas estuvieron en su grilla", agregó e insistió: "Suena descabellado por donde lo veas. Creo que esto parece hecho con la mente de una persona como Lilia Lemoine, solo una persona así puede inventar semejante cosa descabellada".

Desde su lugar, insistió: "No sé de dónde salen estos elementos. Siempre dije que pongo a disposición mi celular. El gobierno está tratando de generar un humo para que se busque el responsable de la filtración. Sí me parece bien que se investigue, si hay espionaje que se sepa".

"No se trata de Marcela Pagano, se trata de lo que represento. Yo soy una más en 257 de un cuerpo. Yo soy la que da la cara y la que no les tiene miedo, la que no se arrodilló a besarle el anillo a la reina", remarcó la diputada nacional y arremetió: "No sé en qué lista estuvo Karina, pero es la que gobierna".

Quién es Franco Bindi, el señalado por la filtración de los audios de las coimas

En una dura crítica al gobierno, Pagano agregó: "Yo no claudiqué ni me voy a callar cuando tenga que hablar de los Menem, que se metieron en La Libertad Avanza para llegar al poder no para cambiarle la vida a la gente como se los prometimos, sino para utilizar el poder para hacer negocios".

"No me voy a callar. Lo que dije puertas adentro lo dije durante un año, para mí se me terminó el tiempo, porque si no lo expreso públicamente soy cómplice", concluyó.

El Gobierno de Milei apuntó contra Franco Bindi

Durante las últimas horas, la administración libertaria materializó la denuncia penal contra el abogado Findi, quien fue incluido en la presentación junto al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino y el conductor Jorge Rial, todos acusados de intentar conformar una estrategia para "desestabilizar al Gobierno".

"Un abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca", se señaló en la denuncia.

En la denuncia también se indicó que, según la información disponible "Franco Bindi es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia".

Durante la entrevista televisiva, su pareja y diputada, Marcela Pagano, desestimó la denuncia y aseguró que "es descabellada" y "no tiene un solo elemento probatorio".

AS/LT