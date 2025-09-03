¿Marcela Pagano y Manu Jove?, la insólita preocupación de la supuesta cuenta secreta de Martín Menem

Desde que salieron a la luz los audios en los que se evidencia un supuesto esquema de coimas en la gestión libertaria, la red social X se volvió el escenario preferido de algunos funcionarios oficialistas para decir sus verdades sin revelar su identidad. En los últimos días, el usuario Praetor del León (@PraetorLeon), atribuido a Martín Menem (aunque el diputado niega ser su titular) ha sido vocero de la denuncia oficial sobre una red de espionaje y conspiración contra el Gobierno.

En ese marco, una de las apuntadas por Praetor del León es la diputada Marcela Pagano, pareja del abogado Franco Bindi, a quien el Gobierno denunció penalmente por supuesto espionaje ilegal. Sin embargo, la conspiración no terminaría ahí para el troll libertario. Ahora intenta establecer una conexión entre la diputada y el periodista de TN Manuel Jove. “Consulta al foro: ¿es verdad que Marcela Pagano y Manu Jove eran pareja? De curioso nomás”, escribió en su cuenta.

Sin pruebas, Bullrich insistió con una supuesta operación de espionaje "con vínculos extranjeros" y recordó a Santiago Maldonado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego de esa publicación, @PraetorLeon compartió otras más en el mismo sentido. Una de ellas fue una foto de Jove en la playa de hace unos años, en la que se lo ve en malla con el torso descubierto, y donde Pagano le comentaba: “¿Es asado de verdad? Porque estoy muriendo por carneeee! (...)”.

No contento con eso, Praetor del León reforzó su intriga con otra foto más, donde se los ve a Pagano y a Manu Jove en un evento social. “Tienen fotos juntos y ella lo etiqueta en varias publicaciones, así que es probable”, señala sobre la posible relación entre los protagonistas.

Ante la insistencia, Pagano se hizo eco del rumor y respondió con sarcasmo en la misma red social, aunque señalando que se trata, en efecto, de otro líder de La Libertad Avanza: “¡Se puso nervioso, Sharif! Son un meme con patas, muchachos”, escribió.

Hasta el momento, no es claro adónde quiere llegar el troll atribuido al presidente de la Cámara de Diputados con la “revelación” de un supuesto viejo romance entre la exdiputada de La Libertad Avanza y el panelista de TN, que está en una relación seria (y comprometido) con otra periodista. Sin dudas, es un capítulo más en la trama de acusaciones cruzadas que protagonizan los militantes y exmiembros del oficialismo.

Javier Milei cierra la campaña este miércoles en un club de Moreno, a pesar de que le advierten que no hay condiciones de seguridad

Quién es Sharif Menem

Los integrantes de la familia Menem que buscan honrar la trayectoria política del expresidente son tantos que algunos son acérrimos opositores al Gobierno de Javier Milei y otros pertenecen al círculo más cercano del mandatario. Federico Sharif Menem es hijo de "Lule" Menem y sobrino segundo de Martín Menem.

Federico Sharif no había nacido aún cuando Carlos Saúl abandonaba la presidencia tras 10 años, en 1999. Sin embargo, no le esquivó al mandato familiar de la política y forma parte del entorno de Karina Milei. En Diputados se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara baja y es conductor de la juventud nacional de LLA, lejano al armado de Santiago Caputo, la "guardia pretoriana" y Las Fuerzas del Cielo.

Cuando Martín Menem fue cuestionado por nombrar a su familiar, respondió: "Me tengo que rodear de gente en la que yo confíe ciegamente, es un monstruo la Cámara, hay muchísimas áreas. Me la banco porque es una persona que trabaja incansablemente y es una persona de confianza, de mi pequeño entorno". "Ha dejado la vida al lado mío, es la persona en la que más confío, es mis ojos, mi sombra, está en todos lados. No entiendo a quién quieren que busque para trabajar al lado mío".

Federico Sharif Menem, de 24 años

En el marco de los allanamientos, Pagano denuncia que quieren callarla

Pagano, en diálogo con LN+, este martes expresó: “Como no pudieron callarme con otras amenazas que han hecho, se meten con mi familia”, y continuó: “Tuve que denunciarlo como corresponde en Comodoro Py, me llegaron al celular después de sufrir hostigamiento y bullying por parte de miembros de LLA”.

“No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, porque esta denuncia es descabellada, no tiene un solo elemento probatorio. Han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la acusación de gente que, según creo, ni se conoce entre sí”, sostuvo en relación a la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad contra su pareja, Bindi.

Pagano es una de las diputadas que ingresó a la Cámara con LLA, pero recientemente se apartó para conformar el bloque Coherencia. Una de las razones fue su enfrentamiento con Menem, a quien no ha dejado de señalar públicamente, al igual que a Eduardo "Lule" Menem, por manejos espurios. "Hay gente sospechada que está ocupando lugar de poder. ¿Por qué Lule Menem maneja las cajas de Pami y Anses?", se preguntó en la entrevista.

LM/ML