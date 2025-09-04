Uno a uno cómo votaron los senadores el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad

La oposición volvió a darle un duro revés al Gobierno este jueves en la Cámara de Senadores al rechazar el veto de Javier Milei que buscaba anular la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es la primera vez en 22 años que el parlamento deroga un veto presidencial. Sólo los senadores libertarios más la bullrichista Carmen Álvarez Rivero apoyaron el veto.

Votos a favor de la ley de Emergencia en Discapacidad

Por los bloques del kirchnerismo Unidad Ciudadana, Nacional y Popular y Convicción Federal, acompañaron la ley y rechazaron el veto: Stefania Cora, Eduardo Enrique de Pedro, Juliana Di Tullio, Claudio Martín Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina Marcela García Larraburu, Nora Del Valle Giménez, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Margarita Antonia Kirchner, Sergio Napoleón Leavy, Carlos Alberto Linares, Cándida Cristina López, Oscar Isidro Parrilli, Silvia Estela Sapag, Daniel Pablo Bensusán, Lucia Benigna Corpacci, María Teresa Margarita González, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Marcelo Nestor Lewandowski, María Florencia López, Juan Luis Manzur, José Miguel Ángel Mayans, Sandra Mariela Mendoza, Gerardo Antenor Montenegro, José Emilio Neder, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Sergio Mauricio Uñac, Guillermo Eduardo Andrada, María Carolina Moises,Jesús Fernando Rejal, Fernando Aldo Salino.

Por el bloque de la Unión Cívica Radical acompañaron la ley y rechazaron el veto: Maximiliano Abad, Pablo Daniel Blanco, Flavio Sergio Fama, Eduardo Horacio Galaretto, Mariana Juri, Daniel Ricardo Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla, Rodolfo Alejandro Suárez, Mercedes Gabriela Valenzuela, Eduardo Alejandro Vischi y Victor Zimmermann

Por el bloque PRO acompañaron la ley y rechazaron el veto:Andrea Marcela Cristina, Alfredo Luis De Angeli, Enrique Martin Goerling Lara, María Victoria Huala, Luis Alfredo Juez, Guadalupe Tagliaferri.

El tablero en el Senado de la votación, en verde los que rechazaron el veto, en rojo los que lo apoyaron.

Bloques provinciales o senadores sueltos acompañaron la ley y rechazaron el veto: Juan Carlos Romero (Salta) , Edith Elizabeth Terenzi (Chubut), Carlos Omar Arce, Sonia Elizabeth Rojas Decut (Misiones), Mónica Esther Silva (Río Negro), Carmen Lucila Crexell (Neuquén), Beatriz Luisa Avila (Tucumán), José María Carambia y Natalia Elena Gadano (Santa Cruz), Alejandra María Vigo (Córdoba), Carlos Mauricio Espínola (Corrientes).

Votos en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad

Respaldaron el veto a la ley de emergencia en Discapacidad los siete senadores libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni; y también la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero.

Ausencias

Por su parte, la senadora libertaria Vilma Bedia se ausentó al momento de la votación, mientras que Antonio Rodas perteneciente al bloque Frente Nacional y Popular no se presentó.

