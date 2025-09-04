Guillermo Moreno: “Milei debe renunciar y Villarruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional”

—Usted fue uno de los primeros dirigentes en advertir sobre un juicio político al Presidente. ¿Este contexto reimpulsa la idea de un juicio político a Javier Milei?

—Ya pasó el momento del juicio político. El pibe está chapita, está enfermo, está mal. Ahora es momento de pensar que las dos pibas, que tienen un rol muy importante que cumplir. La hermana, porque es la única que lo puede contener, no sé si será con una sopa a la noche o con un té a la mañana, le tiene que decir que hasta acá llegaron. Milei debe que renunciar y Villarruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional. Porque la transición es muy difícil. La situación económica es mucho peor que en el 2001, por lo tanto, Villaruel tiene que armar un gobierno de unidad nacional que pase por la Asamblea Legislativa y que esa Asamblea le dé el beneplácito para gobernar hasta el fin del mandato.

—¿Por qué dice que la situación es peor que la de 2001?

—Estamos al borde de que el pibe se deprima después de la excitación. Esto lo dicen los profesionales de la salud mental. Entonces, no está apto ni siquiera para un juicio político. Lo más limpio es que renuncie. En cuanto a por qué es más grave que en 2001, porque en aquel entonces había stock de bienes y servicios. Cuando entrás en anomia, no hay posibilidad de sostener el abastecimiento. Esa es la gravedad del momento. Esta situación es muchísimo más grave que la del 2001. Si en los primeros quince días no acertás, vas directo a la anomia.

—¿Qué pasa si Milei pierde en la provincia de Buenos Aires este domingo?

—Hay que llegar al domingo, pero si pierde será un golpe durísimo. El lunes 8 puede ser un día muy difícil. Lo importante es cuidar el patrimonio, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas. Los grandes tienen más espalda, las pymes no. Hay que protegerlas en esta coyuntura, porque sin ellas se desarma todo el tejido productivo.

—¿Podría Axel Kicillof ser el Eduardo Duhalde del 2001?

—No. No tiene la capacidad de persuasión que tenía Duhalde. Lo que hace falta es un gobierno de transición salido de la Asamblea Legislativa, con un gabinete de unidad nacional. Las decisiones van a ser muy difíciles y los que las tomen van a quedar piel y hueso.

—¿Qué papel podría tener Mauricio Macri en este escenario?

—Es uno de los números puestos en una Asamblea Legislativa. Es el Plan B del establishment. Ya no es el mismo de 2015, se sacó de encima a los que lo rodeaban y hoy puede ser opción. Pero un gobierno encabezado por Macri sería complicado: va a devaluar fuerte, sin compensación, y toda la devaluación se va a la comida. Cuidado con eso.

—¿Cuál es el rol de la CGT en este contexto de crisis?

—La CGT está preservando la paz social y garantizando gobernabilidad. Este no es un problema sindical, es un problema de la política. Fueron dos gobiernos muy malos antes y no le pidamos al sindicalismo que resuelva la política. Mi respeto para los dirigentes sindicales.

—¿Milei puede terminar preso?

—No. Hay que terminar con eso de meter presos a los presidentes; si no, vamos camino a Perú. Además, un juez de instrucción no tiene espaldas para entender los secretos de Estado. Esto se resuelve con lógica institucional: si no está apto, renuncia, la vicepresidenta asume y busca legitimidad en la Asamblea.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Yo soy el que agradece la invitación. Vengo a divertirme y a peronizarlos. Están en la edad en que aún puedo peronizarlos. Espero que algunos se afilien porque ya se terminaron las tonterías de psicobolches y socialdemócratas. Volvió el nacionalismo de brazos abiertos, no el xenófobo europeo. Y el rol del periodista es fundamental. El de los medios también, pero el del periodista es crucial. Fórmense bien, hagan políticas basadas en pensamiento propio. Si quieren ganar plata, háganlo en otra profesión. No vendan su pensamiento o sufrirán. Perderán amigos y respeto. La plata no es lo más importante. Lo importante es producir bienes y servicios, uno de ellos es el periodismo. Háganlo con ética. En Perfil lo hacen bien.

Por María Luz Carone y Alejandro David Zarate

Estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)