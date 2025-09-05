El conjunto de actores del mercado que participan del Relevamiento de Expectativas (REM) o que publica el BCRA le pusieron un precio al dólar para diciembre de 2025 de $1.441 por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 41,2% (+3,5 p.p. respecto del REM previo).

El relevamiento fue realizado entre el 27 y el 29 de agosto de 2025 y en el se contemplaron a 39 participantes, entre 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina. Se trata de uno de los informes más esperados por los actores del mundo económico en la medida en que hace un diagnóstico de las principales variables económicas y muestra las proyecciones con las que trabaja el sector privado. En las últimas semanas, la incertidumbre se ha ido apoderando del mercado, y comenzaron a verse cambios en el humor de los inversores, que produjeron un alza del tipo de cambio que lo llevó al techo de la banda, en niveles de más de 1390 pesos. Aunque el Gobierno aclaró que en esto incidió "un banco chino".

En efecto, esta semana, tras confirmar que el Tesoro interviene ahora "activamente" en el mercado de cambios, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a señalar directamente al ICBC, el único banco chino que opera en el país, como responsable de la última corrida del dólar. Según explicó, el lunes pasado la entidad asiática compró treinta millones de dólares en apenas dos horas, lo que habría disparado la cotización en unos cuarenta pesos. Y habría sido el detonante por el cual el Gobierno puso como jugador al Tesoro en el MULC.

Otro dato interesante del REM es la proyección del promedio del tipo de cambio en septiembre de 2025 que la mediana (valor central de un conjunto de datos que ha sido ordenado de menor a mayor) de las proyecciones ubicó en $1.362 por dólar.

En tanto, desde el BCRA señalaron que para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es $1.366 por dólar.

Qué pasará con las tasas de interés según el mercado

Las estimaciones de los privados sobre la tasa marcan un salto superlativo de más de 20 puntos en septiembre respecto a la medición anterior del REM que se hizo en julio. Sin embargo, desciende fuerte en diciembre y la proyectan en algo menos de 3% mensual.

En efecto, quienes participan del REM pronosticaron una Tasa Mayorista (TAMAR) de bancos privados para septiembre de 54,8% TNA, lo que la sitúa en 21,8 puntos porcentuales. respecto al REM anterior. En estos niveles, sería equivalente a una tasa efectiva mensual de 4,5%.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 35,25% nominal anual (TEM de 2,9%).

Qué es el REM en palabras del BCRA

"El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan personas especializadas, locales y extranjeras, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", señalan desde la autoridad monetaria máxima del país.

Además agregan que "los pronósticos vertidos en este informe no constituyen proyecciones propias del BCRA". Y hace un racconto de los datos que relevan las expectativas, a saber: los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, las exportaciones e importaciones, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la desocupación y la actividad económica.

