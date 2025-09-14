Rigoberta Menchú: “Cuando un dirigente se endiosa, pierde el contacto con la gente”

Una voz que abraza Argentina

“Quiero saludar a todos los amigos y amigas de toda la Argentina. Espero tener vida para volver a abrazarlos… y especialmente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo ejemplo me acompaña siempre.”

“Siempre llevo en mi corazón a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.”

Derechos humanos: avances y deudas

"Veo un continente convulso. Hubo avances, pero muchos retrocesos persisten: la desaparición de lenguas originarias, la pérdida de identidades, y la falta de cumplimiento de compromisos democráticos. La impunidad sigue marcando nuestras historias. Creo que la clave está en la conciencia ciudadana: ¿Qué legado queremos dejar a las próximas generaciones?".

“La clave está en la conciencia ciudadana: ¿qué legado queremos dejar?”

Inteligencia artificial y juventud

"Estamos viviendo una de las crisis más altas de la humanidad: la deshumanización y la desmoralización global. La IA no es divina: la programan humanos, con sus virtudes y defectos. Puede ser útil, pero nunca reemplazará a la inteligencia crítica de las personas. Yo aconsejo a los jóvenes ser multidisciplinarios, cultivar el pensamiento crítico y usar la tecnología para unir al mundo, no para levantar fronteras. Y a los líderes les digo: usen su propia inteligencia y escuchen la inteligencia global".

“La inteligencia artificial no es divina: la programan humanos.”

Educación como camino a la paz

La educación me salvó la vida. Si no hubiera tenido la oportunidad que me dieron las hermanas belgas para estudiar, tal vez hoy no estaría aquí. Por eso fundé espacios como el Centro Educativo Pavarotti en Sololá: porque creo que la educación es un escudo contra la violencia. La paz no se decreta, se construye en las aulas, enseñando a pensar, a respetar y a convivir. Un niño educado en la diversidad será un adulto capaz de transformar la sociedad.

“La educación es un escudo contra la violencia.”

Tradición vs. derechos universales

"Ese es el gran drama de la humanidad: cuando la violencia se disfraza de cultura. Necesitamos una nueva agenda global que coloque a los derechos humanos en el centro. Los gobiernos deben escuchar a la gente, reconocer liderazgos locales y dar voz a las víctimas. Sólo así se pueden forjar conciencias y soluciones verdaderas".

“El drama es cuando la violencia se disfraza de cultura.”

Consejos a los líderes actuales

El problema surge cuando un dirigente se endiosa en el cargo y pierde contacto con la gente. El mundo es evolutivo, nadie es indispensable. Si no hay pensamiento crítico, lo que crece es el racismo, la discriminación y la intolerancia. Los líderes deben recordar que su misión no es alimentar el odio, sino construir sociedades donde quepamos todos. He visto presidentes que prometen cambios radicales pero terminan gobernando con el mismo modelo de exclusión. A ellos les diría: no se olviden que el poder es transitorio, lo que queda es la dignidad humana. Si esa se destruye, se destruye todo.

“El problema surge cuando un dirigente se endiosa en el cargo y pierde contacto con la gente.”

Chimel: raíces que sostienen

Yo elegí ser nieta de los mayas. Hablar con mis ancestros, pedirles perdón, sentir la voz de las nubes y los ríos. La violencia destruyó mi mundo, pero yo no elegí esa violencia: sólo quise sobrevivir. Desde entonces, mi lucha es contra la impunidad, el silencio, el racismo y la discriminación. Gracias a oportunidades como las que me dieron las hermanas del Colegio Belga, pude estudiar, cruzar fronteras y seguir adelante.

“Yo elegí ser nieta de los mayas.”

Un mundo en transformación

Significa no resignarse. Hoy las instituciones internacionales están en crisis, la política tradicional se agota, y la tecnología nos pone nuevos desafíos. Pero el camino no es la desesperanza: es la construcción de conciencia crítica en cada ciudadano. Si una persona cambia, si logra mirar al otro como igual, se transforma toda la sociedad. Esa sigue siendo mi fe.

“El camino no es la desesperanza: es la conciencia crítica.”

El mensaje final: los jóvenes

El futuro estará en manos de ustedes, los jóvenes. No acepten vivir en la mentira ni en la deshumanización. Formen su propia opinión, cultiven el pensamiento crítico y luchen siempre por la vida.

“No acepten vivir en la mentira ni en la deshumanización.”

¿Quién es Rigoberta Menchú?

Rigoberta Menchú Tum (Chimel, Guatemala, 1959) es líder indígena k’iché, defensora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 1992, en reconocimiento a su lucha en favor de los pueblos originarios. También recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998) y fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Su voz es referente mundial en los debates sobre paz, memoria y dignidad humana.

