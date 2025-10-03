Alarma en los Alpes: los glaciares suizos perdieron el 39% de su masa desde el año 2000

Los glaciares de los Alpes suizos se encuentran dentro de los más afectados y han perdido el 39% de su masa desde el año 2000 y se ha registrado un derretimiento récord en los últimos diez años, período en el que su estructura mermó un 25%. El deshielo producto del calentamiento global ha provocado que el nivel del mar haya subido casi dos centímetros.

Su retroceso amenaza el abastecimiento de agua a las comunidades situadas en Asia y América Latina, sobre todo repercute de manera negativa en la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica.

El futuro de los Alpes suizos comienza una carrera contrareloj, mientras los expertos a nivel global observan con preocupación cómo el cambio climático borra una parte fundamental de la geografía europea.

Para la ciencia, representan una fuente invaluable de datos sobre la evaluación del clima y proporcionan agua dulce a más de dos mil millones de personas.

El glaciólogo de la Universidad de Zurich y director del Servicio Mundial de Glaciares, Michael Zemp, alertó que “al ritmo actual de deshielo, los ‘hielos eternos’ de muchas regiones no sobrevivirán al siglo XXI” y aseguró que “más del 90% de los glaciares de los Alpes podrían desaparecer casi por completo antes del año 2100”.

La pérdida de hielo desde el año 2000 ha contribuido a que el nivel del mar haya subido 18 milímetros. El estado de los glaciares en 2100 dependerá, en gran medida, de la trayectoria de las emisiones y de cuánto sigamos calentando el planeta.

“Cada décima de grado de calentamiento que se evite salvará una parte de los glaciares”, señaló el director del Servicio Mundial de Glaciares.

¿Cómo se mide un glaciar?

El seguimiento de los glaciares se basa en medir la cantidad de nieve que se acumula en la superficie del glaciar y la cantidad de hielo que se funde durante el año hidrológico: del 1 de octubre al 30 de septiembre.

Alpes suizos en derretimiento récord

El especialista del Departamento de Geociencia de la Universidad de Friburgo, Enrico Mattea, indicó que “muchas técnicas de control adoptadas en todo el mundo se han desarrollado en Suiza, gracias a la accesibilidad de los glaciares”.

La diferencia entre acumulación y fusión (o ablación), medida con varillas graduadas ensartadas en el glaciar, se denomina balance de masa e indica la evolución del glaciar.

Estas mediciones sobre el terreno son el método más antiguo y sencillo. Sólo están disponibles, sin embargo, para menos del 1% de los más de 275.000 glaciares del planeta.

Otro procedimiento, llamada gravimetría, mide el campo gravitatorio de la Tierra y permite evaluar con precisión la masa de un glaciar. Desde el año 2000, podemos medir glaciares, grandes y pequeños, de todas las regiones del planeta.

