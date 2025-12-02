A más de 36 horas del cierre de las urnas en las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre, el país permanece en vilo ante un escrutinio presidencial congelado, que levanta cada vez más sospechas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de compartir resultados a las 22 horas del lunes, con solo el 57% de las actas procesadas.

La versión oficial es que el sistema "colapsó" y el proceso de recuento continúa de forma manual. Aunque la presidenta del CNE, Cossette López, atribuyó los retrasos a fallos técnicos, la ciudadanía alimenta las sospechas por la opacidad del proceso, en un país marcado por escándalos de fraude en elecciones pasadas.

En esta situación, el candidato conservador Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, llevaría la delantera con un 39,91% (749.022 votos), una ventaja mínima de apenas 515 votos sobre el liberal Salvador Nasralla, con el 39,89% (748.507 votos). En un lejano tercer puesto quedaría la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), con el 19,16% (359.584 votos). De un padrón de 6,5 millones de votantes, se estima que solo 2,8 millones acudieron a las urnas, cerca de un 43%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intervención de Donald Trump levanta sospechas

El proceso electoral está enturbiado por denuncias de intervención extranjera, puntualmente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente a Asfura: lo llamó "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y prometió "mucho apoyo" a para combatir a los "narcocomunistas".

Pero el viernes pasado, el mismo Trump anunció su intención de indultar al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Honduras, Venezuela y el reloj que echó a andar para Trump

Todo esto se da en el marco de la escalada de presión militar de Estados Unidos en el Caribe, supuestamente en busca de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Son muchas las voces críticas que señalan el doble estándar de perseguir a Nicolás Maduro como supuesto narcotraficante mientras se indulta a convictos condenados por la justicia.

Este lunes, Trump escaló las tensiones al acusar al CNE de "intentar alterar los resultados" y amenazó con "consecuencias graves" si no se reanuda el conteo con transparencia.

Denuncias por irregularidades agigantan fantasmas de fraude e incidentes

A medida que pasan las horas sin novedades, el clima se enrarece. En redes sociales, Nasralla –quien en 2017 denunció un supuesto fraude contra él– compartió estimaciones propias que lo posicionan como ganador, alegando fortalezas en el departamento de Cortés, el más poblado del país.

Rixi Moncada, la candidata avalada por la actual presidenta Xiomara Castro, aseguró que 543.478 de los votos contabilizados carecen del control biométrico que es reglamentario en el país, y que su equipo impugnará resultados ante posibles irregularidades. "Las elecciones no están perdidas", declaró. El retroceso de Libre, el partido fundado por el expresidente Manuel Zelaya se atribuye al descontento social por la economía estancada, la corrupción persistente y la migración masiva hacia EE.UU., agravada por huracanes y pobreza extrema.

Suenan las alarmas de guerra contra Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro pero desplegó 15.000 efectivos en el Caribe

El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió "paciencia" y respaldó el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) de agilizar el proceso de recuento de los votos. Muchos analistas advierten que un resultado tan ajustado, asociado a una demora tan sospechosa, podría derivar rápidamente en protestas y disturbios, tal como sucedió tras las elecciones presidenciales de 2017.

MB/ff