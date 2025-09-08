Los líderes de los BRICS concretaron una videoconferencia este lunes 8 de septiembre con el objetivo de discutir la "defensa del multilateralismo", según informó el gobierno de Brasil que ofició de anfitrión de la iniciativa. La convocatoria virtual entre los líderes del Sur Global ocurrió en medio de una creciente tensión arancelaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue quien convocó la videoconferencia, en la que también participan el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin y el sudafricano Cyril Ramaphosa, según indicaron los respectivos gobiernos de cada país.

"El tema principal de esta cumbre virtual será la defensa del multilateralismo, una de las principales agendas del bloque BRICS", declaró el Palacio del Planalto. Al finalizar la reunión, se espera la emisión de un comunicado con las conclusiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula da Silva, presidente de Brasil, convocó la reunión virtual de BRICS de este lunes 8 de septiembre.

Los BRICS unidos frente al garrote arancelario de Donald Trump

Desde la asunción de Trump, las relaciones con Estados Unidos se han tensado debido a las tarifas punitivas impuestas por Trump a varios miembros de los BRICS, lo que ha aumentado la fricción entre la primera potencia mundial y este grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Lula ha manifestado que Trump actúa como si fuera un "emperador", tras haber impuesto un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas, a modo de "castigo" por la "caza de brujas" contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpismo tras su derrota en las elecciones de 2022.

Además, la Casa Blanca ha implementado sanciones contra jueces y funcionarios brasileños con el fin de presionar a favor de Bolsonaro.

Maduro insta a Trump a dialogar y niega que en Venezuela haya carteles narcos

Antes de la confrontación directa con Brasil, Trump ya había lanzado amenazas contra el bloque BRICS en julio, al señalar que cualquier país que se alineara con ellos enfrentaría nuevas tarifas arancelarias.

Durante la cumbre del grupo en Río de Janeiro, el mandatario estadounidense publicó una serie de mensajes en los que amenazaba con imponer aranceles a "cualquier nación que se alinee" con los BRICS.

En la misma videoconferencia, los líderes de los BRICS coordinarán también su participación en varios eventos importantes para 2025, como la Asamblea General de la ONU, la COP30, que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém, y la cumbre del G20 en Sudáfrica. Trump ya ha anunciado que no asistirá a esta última.

Desde 2023, el grupo BRICS ha ampliado su membresía con la inclusión de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, fortaleciendo así su influencia en el llamado Sur Global.

Actualmente, el bloque representa cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y alberga a casi la mitad de la población global.

CD