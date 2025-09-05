Trump dice que aranceles a chips serán “bastante sustanciales” y se aplicarán “pronto”

El presidente Donald Trump dijo que impondría aranceles a las importaciones de semiconductores “muy pronto”, pero que eximiría a productos de empresas como Apple Inc., que se han comprometido a aumentar sus inversiones en Estados Unidos.

“Tim Cook estaría en muy buena posición”, dijo Trump el jueves sobre el director ejecutivo de Apple en lo que respecta a la exposición que su empresa podría enfrentar por los aranceles a las importaciones, y destacó sus recientes compromisos de inversión.

El presidente se dirigió a los periodistas durante una cena en la Casa Blanca con una reunión excepcional de altos ejecutivos y fundadores de algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, incluido Cook.

“He hablado con las personas aquí presentes sobre los chips y los semiconductores, y vamos a imponer aranceles a las empresas que no vengan”, dijo Trump. “Impondremos un arancel muy pronto. Probablemente habrán oído que impondremos un arancel bastante sustancial, o no tan alto, pero bastante sustancial”.

Añadió que “si vienen, construyen, planean venir, no habrá aranceles”.

El mes pasado, durante un evento con Cook, Trump dijo que tenía previsto aplicar un arancel del 100% a los semiconductores, pero que eximiría a los productos de las empresas que trasladaran su fabricación a Estados Unidos. Apple se ha comprometido a invertir US$600.000 millones en una iniciativa de fabricación nacional.

Trump había sugerido anteriormente que el tipo de los aranceles podría ser muy superior al 100%, llegando potencialmente al 200% o al 300%.

