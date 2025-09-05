El expresidente Joe Biden fue operado por un carcinoma

El expresidente demócrata de Estados Unidos Joe Biden se sometió recientemente a una intervención quirúrgica para extirpar un carcinoma, indicó este jueves su portavoz.

El exmandatario se está recuperando satisfactoriamente de un procedimiento conocido como cirugía de Mohs, que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerosas, confirmó la cadena NBC, aunque no precisó la fecha de la operación.

Biden ya se sometió a una cirugía similar en el pecho en febrero de 2023, cuando aún estaba al frente de la Casa Blanca, y en mayo de este año fue diagnosticado con un cáncer de próstata "agresivo", de nivel 9 en la escala de Gleason, dentro del Grupo 5, con "metástasis en el hueso", según inició entonces su oficina en un comunicado oficial.

El político se retiró de la carrera presidencial por motivos de edad y su sucesora, Kamala Harris, fue derrotada en las elecciones de noviembre de 2024 por Donald Trump, actual inquilino de la Casa Blanca. Biden, que tiene ahora 82 años, fue el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.

Qué es un carcinoma

El carcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células epiteliales, por lo que puede aparecer en el tejido interno del cuerpo o sobre la piel, y es el más frecuente en los humanos. Su incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas, impulsada por la mayor exposición solar y el cambio en los hábitos al aire libre, muchas veces sin la protección adecuada.

Sin embargo, existen otros factores que pueden ocasionar las mutaciones genéticas, entre ellos fumar, la radiación, los virus, las sustancias químicas que producen cáncer (agentes cancerígenos), la obesidad, las hormonas, la inflamación crónica y la falta de ejercicio. Existen distintos tipos, con comportamientos y tratamientos muy diferentes entre sí: los más comunes son el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma.

El carcinoma basocelular es el más frecuente y, por lo general, de crecimiento lento. Aunque raramente produce metástasis, puede causar daño local si no se trata a tiempo.

es el más frecuente y, por lo general, de crecimiento lento. Aunque raramente produce metástasis, puede causar daño local si no se trata a tiempo. El carcinoma espinocelular tiene mayor riesgo de diseminación y suele aparecer en zonas expuestas al sol, especialmente en personas de edad avanzada.

tiene mayor riesgo de diseminación y suele aparecer en zonas expuestas al sol, especialmente en personas de edad avanzada. El melanoma, aunque menos común, es el más agresivo. Puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo y es responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel.

La salud de Donald Trump, también bajo la lupa

El último fin de semana Donald Trump generó una gran controversia al haberse ocultado de la conversación pública, por lo que las redes sociales estallaron con rumores sobre su salud, algunos incluso sugiriendo su muerte.

Este martes, durante un acto en la sede del Comando Espacial, el presidente reapareció en público y no esquivó la pregunta. “¿Se enteró el fin de semana de que estaba muerto?”, le preguntó el periodista Peter Doocy, de Fox News. Trump, de 79 años, respondió con ironía: “No”. La sala estalló en risas nerviosas.

El mandatario insistió en que había pasado el fin de semana activo, incluso concediendo entrevistas y publicando mensajes en Truth Social, su red social. En uno de ellos escribió: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”.

La salud de Trump tampoco esquiva la mirada pública

Pero las especulaciones no son nuevas. Trump fue visto recientemente con hematomas en la mano derecha y con hinchazón en los tobillos. La Casa Blanca atribuyó los moretones a apretones de manos frecuentes y al uso de aspirina —recetada para reducir riesgos cardiovasculares—, mientras que la hinchazón estaría vinculada a insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores.

Tampoco es la primera vez que su salud despierta dudas. En 2020, durante la pandemia, la Casa Blanca ocultó la gravedad de su cuadro de Covid-19, que incluyó una preocupante caída de oxígeno en sangre. Y en 2015, al inicio de su primera campaña, difundió una carta médica exagerada que lo presentaba como “el presidente más sano de la historia”.





