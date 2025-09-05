En una nueva edición de Efecto Mariposa, el embajador de China en Argentina, Wang Wei, destacó el papel de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el vínculo con el Mercosur, la necesidad de defender el multilateralismo y la integración regional, además de fijar posición sobre los conflictos internacionales y el rol creciente de los BRICS.

“La iniciativa de Franja y la Ruta ya es una mayor y más popular plataforma de cooperación internacional, contando con la participación de 24 países latinoamericanos. China ha implementado más de 200 proyectos de infraestructura en América Latina, creando más de un millón de puestos de trabajo”, afirmó Wang Wei.

La importancia de que China y el Mercosur mejoren su relación

Asimismo, subrayó la relevancia del bloque regional: “Mercosur es una de las organizaciones de integración económica más importante de América Latina. En las circunstancias actuales, China y Mercosur deben reforzar el diálogo, emitir la voz común en defensa del multilateralismo y el libre comercio, promover la integración regional y defender el sistema comercial multilateral”.

Por otro lado, Wang Wei planteó que, “no hay ganador en una guerra comercial o de aranceles. El proteccionismo no tiene salida”.

A su vez, criticó la política estadounidense: “La imposición indiscriminada de aranceles por parte de Estados Unidos ha afectado a la economía global, especialmente a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, provocando un aumento fuerte de las presiones fiscales, financieras y sobre las exportaciones y afectando la transformación económica y la modernización industrial de los países”.

En materia internacional, China manifestó su disposición a colaborar en la resolución de conflictos: “Estamos dispuestos a trabajar con la comunidad internacional para lograr el pronto fin de los conflictos en Gaza, aliviar la catástrofe humanitaria, aplicar la solución de dos Estados y, en última instancia, alcanzar una solución integral, justa y duradera a la cuestión palestina”.

En otra instancia, contextualizó la coyuntura global: “En el mundo actual, en el que se está acelerando una transformación inédita en el último ciclo, siguen surgiendo nuevos retos, cambios y temas”. Según explicó, cada vez más países reconocen el papel del bloque emergente: “Cada vez son más los países dispuestos a escuchar la voz de BRICS, a valorar su papel y a sumarse a la familia BRICS”.