Una segunda nave de la Flotilla de la Libertad fue atacada

La Flotilla de la Libertad, también denominada Flotilla Global Sumud, sufrió un segundo ataque a sus naves en las costas de Túnez este miércoles a primera hora y, según indicaron los tripulantes, fue realizado con un dron con el objetivo de que no lleguen a destino a pesar de sus fines pacíficos.

Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino al enclave palestino asediado por Israel y atravesado por la hambruna. Entre los integrantes de la tripulación se encuentra la ambientalista sueca Greta Thunbger y la legisladora argentina Celeste Fierro, quien viaja en el velero "Adara" que hasta el momento no fue foco de hostilidades.

El segundo ataque se produjo contra el barco "Alma", de bandera británica, en aguas tunecinas frente a la localidad de Sidi Bou Said, a las afueras de la capital de Túnez. De acuerdo a lo informado en sus redes por la Flotilla Global Sumud la nave fue alcanzada por un “presunto ataque con un dron" que incendió la cubierta superior pero que no alcanzó a los pasajeros que “se encuentran sanos y salvos".

El ataque fue captado por un video que publicó la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese, en el que se puede ver una bola de fuego cayendo sobre un barco. "Las pruebas de video sugieren que un dron —sin luces, para no ser visto— lanzó un artefacto que incendió la cubierta del barco Alma", escribió.

"Los expertos sugieren que se trataba de una granada incendiaria envuelta en materiales plásticos empapados en combustible, que podría haber sido encendida antes de caer sobre el barco", añadió la relatora.

Túnez niega que el primer ataque haya sido con un dron

En cuanto al primer ataque, realizado contra la embarcación “Familia” a 80 kilómetros del puerto de Sidi Bou Said, también se sospecha que fue perpetrado con un dron. En caso de que eso se confirmara, la relatora Albanese inicó que se trataría de una agresión a la soberanía tunecina. Sin embargo, las autoridades tunecinas negaron haber detectado un dron en la zona.

Al respecto, la legisladora Fierro, quien viaja en la Flotilla de la Liga Internacional Socialista, sostuvo este martes: “Ahora el Ministerio de Interior tunecino dice que el incendio se originó dentro del barco, que no hubo ningún dron. Pero los videos son claros. La negación de este hecho se suma a las múltiples complicidades que tiene el Estado de Israel para poder llevar adelante el genocidio en Gaza”.

“Con el Adara y otros barcos seguimos navegando rumbo a Túnez. Y ahí, seguir navegando hacia Gaza en la flotilla más grande de la historia y así romper con el bloqueo humanitario que impone Israel sobre el pueblo palestino. Llevamos toneladas de alimento, fórmula para bebés, suministros médicos y todo el apoyo y la solidaridad internacional”, señaló en sus redes sociales Ferro.

