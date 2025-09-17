Adam Dubove: “La caída de Nakamoto fue una lección de mercado para el ecosistema cripto”

En diálogo con Canal E, Adam Dubove, analista y especialista en criptomonedas, explicó los motivos detrás del desplome de la empresa Nakamoto, que cayó un 90% en apenas cuatro días y dejó al descubierto los riesgos estructurales del modelo de inversión cripto.

La caída de Nakamoto: ¿qué pasó?

La empresa Nakamoto, reconocida por su función como tesorera de Bitcoin, fue noticia por una espectacular caída de más del 90% en su cotización bursátil. “Fue una lección de que un activo después de bajar un 65% puede volver a bajar otro 65% más”, advirtió Dubove, explicando que muchos inversores subestimaron la posibilidad de caídas sucesivas.

El mecanismo que precipitó el colapso fue una oferta privada de acciones (PIP), mediante la cual los inversores accedieron a títulos a precios preferenciales. “La SEC autorizó la venta de estas acciones adquiridas a un dólar, cuando cotizaban a más de 15”, señaló el experto. Esto generó un efecto cascada, con “inversores saliendo a vender con ganancias del 500% o más”, lo que desató el pánico en el mercado.

“Fue un selloff en medio de un pánico, pero con un fundamento”, explicó Dubove, diferenciando el fenómeno de una simple reacción irracional. La falta de una correlación directa con el precio del Bitcoin —que se mantiene en torno a los 115 mil dólares— evidencia que el problema estuvo en la estructura financiera y la estrategia de gestión de Nakamoto.

¿Una shitcoin disfrazada de empresa?

Aunque Nakamoto aspiraba a emular a gigantes como MicroStrategy, su estrategia fallida de financiamiento encendió alarmas en la comunidad cripto. “Varias personas lo compararon con las famosas shitcoins que lanzan una gran cantidad de activos y luego revientan el mercado”, comentó Dubove, quien también criticó la respuesta del CEO de la compañía.

“Escribió una carta celebrando la llegada de nuevos inversores y diciendo que ahora pasaban de traders de corto plazo a inversores de largo plazo”, relató, ironizando sobre la desconexión entre el discurso y la realidad bursátil.

Sobre la valuación real de este tipo de empresas, Dubove fue claro: “Estas compañías se proponen acumular bitcoin y beneficiarse del aumento de su precio a largo plazo, pero a veces utilizan esos bitcoins para apalancarse o prestarlos, lo que genera una repotecación peligrosa”.

Además, subrayó que esta práctica podría estar afectando el desempeño del propio Bitcoin: “Esto también puede tener que ver con el rendimiento de Bitcoin este año, que está en torno al 25-26%, por debajo incluso del oro”.

Finalmente, dejó una advertencia: “Entender en lo que uno invierte” es clave en un ecosistema donde las ganancias rápidas pueden transformarse en pérdidas fulminantes.

