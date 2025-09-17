Ezequiel Vega: “Si baja la tasa en EE.UU., el riesgo país argentino debería bajar”

En diálogo con Canal E, el analista de mercados internacionales Ezequiel Vega analizó las implicancias globales de la inminente baja de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El recorte de tasas en EE.UU. y su impacto regional

La decisión de la Reserva Federal estadounidense de bajar su tasa de interés, con un 99% de probabilidad de que sea de 25 puntos básicos, es una noticia que “los países emergentes esperaban con ansias”, explicó Vega. Esta medida podría aliviar la situación financiera de economías como la argentina.

“Cada vez que Estados Unidos rebaja la tasa de interés se hacen más atractivos los bonos emergentes, entre ellos los de países como Argentina”, destacó el experto. Además, remarcó que esto tiene un efecto directo en el riesgo país: “Si hay una baja de la tasa de interés de Estados Unidos, el riesgo país argentino debería bajar unos puntos”.

En un contexto de alta incertidumbre local, tras semanas agitadas post electorales, “esta es una noticia muy positiva para Argentina”, sostuvo. La expectativa de una mejora en las condiciones internacionales podría traer alivio, aunque temporario, para los activos argentinos.

Oro récord, tensión con China y efecto Nasdaq

La baja de tasas coincide con un contexto global más complejo. “Hoy también hay tres bancos centrales que van a estar tomando decisiones: Indonesia, Canadá y Brasil”, remarcó Vega, agregando que Brasil aún mantiene tasas del 15% frente a una inflación del 6%, mostrando tasas reales fuertemente positivas.

En paralelo, el oro alcanza niveles históricos, como respuesta al clima de incertidumbre internacional: “El oro está en máximos históricos… hasta hace cinco minutos cotizaba 3.680 dólares la onza y se espera que llegue a 4.000 para fin de año”, puntualizó. Según el analista, este fenómeno responde a que el oro sigue siendo “el activo anticíclico de refugio por excelencia”.

Respecto al Nasdaq, Vega aclaró: “Está cayendo porque China anunció que dejará de comprar chips norteamericanos, afectando a empresas como Nvidia y Oracle”. Esta decisión es parte de la creciente tensión tecnológica entre EE.UU. y China.

“La carrera tecnológica hoy es entre Estados Unidos y China, y Taiwán se convierte en un foco geopolítico clave, aunque la política de Trump busca que la producción vuelva al territorio norteamericano”, añadió Vega, señalando la estrategia proteccionista del presidente, que hoy se encuentra en Inglaterra cerrando acuerdos tecnológicos con Microsoft, por más de 30 mil millones de dólares.

Efectos locales: ¿cómo impactará en el Merval?

Consultado sobre el mercado argentino, Vega fue claro: “El Merval viene muy castigado, sobre todo post elecciones”, aunque señaló que si se consolida la baja de tasas, “los bonos deberían subir y eso repercutiría positivamente en la renta variable”.

En este sentido, recordó que “los ADR cayeron hasta un 26% la semana pasada”, aunque “ayer los bonos argentinos subieron tras la presentación del presupuesto”. Aun así, Vega advierte que la recuperación será lenta: “No se va a recuperar de un día para el otro, llevará al menos unas 20 ruedas”.

