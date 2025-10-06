Orlando Ferreres: “El dólar es uno de los temas que más está salpicando a la situación financiera”

El economista, Orlando Ferreres, conversó con Canal E y analizó la tensión del mercado cambiario en las tres semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, marcadas por la intervención del Tesoro, la volatilidad del dólar y la expectativa por el viaje del ministro Luis Caputo a Washington.

Sobre la estrategia de inversión de corto plazo, Orlando Ferreres planteó: “Yo creo que siempre tener un poco de dólares es fundamental, porque es lo que siempre reacciona al final. Por supuesto que se puede tener plazos fijos, fondos de inversión y otro tipo de acciones que también juegan en el portafolio que puede tener una empresa para mantener su liquidez al día. Pero, evidentemente, el dólar es uno de los temas que más está salpicando a la situación financiera”.

El dólar suma relevancia hasta después de las elecciones

Asimismo, sostuvo que el dólar seguirá siendo el activo clave hasta después de las elecciones: “Ahora está más o menos en la parte alta de la banda y después del 26, el 27 ya veremos si hay una nueva política cambiaria. Yo creo que ahí va a intervenir también Macri y entonces vamos a tener un orden distinto como para proteger la situación de las reservas y yo creo que eso va a andar bien, pero hay que esperar hasta el 26 de octubre”.

Ferreres explicó cómo las tensiones políticas y las negociaciones internacionales influyen en el dólar: “Son dos temas que actúan en forma opuesta. Todas las noticias políticas fueron malas y eso ayuda al crecimiento del dólar, del precio. Evidentemente que las noticias que pueden venir de ese tesoro americano pueden ser buenas y pueden bajar el riesgo país”.

El viaje a Estados Unidos y su relación con el panorama electoral

Y agregó: “Tratan de encontrar una solución, por eso viajaron el ministro de Economía, el presidente del Banco Central creo también, a Washington para tratar de arreglar eso lo antes posible. Es un tema que tiene que ver con la definición del día 26, en el cual hay que ver qué número de diputados y senadores va a sacar Milei y sus aliados. Si eso va a servir para poder conducir la política económica o todavía va a tener dudas”.

Sobre las expectativas por el viaje de Luis Caputo y el encuentro de Javier Milei con Donald Trump, el economista señaló: “Ahí esperamos que se concrete todo eso en términos monetarios, porque antes se habló también, pero no se concretó. O sea que es fundamental la realización de esas operaciones y que realmente tengan efecto en el mercado”.