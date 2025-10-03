El Tesoro y el BCRA canjearon deuda para reforzar el control sobre el dólar

El Gobierno implementó un canje de deuda en pesos por bonos dólar linked para fortalecer al Banco Central. La operación le entregó al BCRA títulos por el equivalente a USD 4.000 millones, con el objetivo de reforzar la intervención cambiaria.

El canje quedó oficializado mediante la Resolución Conjunta 49/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca absorber pesos del mercado, aliviar presiones sobre el tipo de cambio y estabilizar expectativas.

Qué títulos entregó el BCRA y cuáles recibió

El Central entregó al Tesoro $6,52 billones en BONCAP y otros $92.500 millones en LECAP. A cambio, recibió una canasta de bonos y letras dólar linked con vencimientos escalonados entre noviembre de 2025 y junio de 2026.

La nueva canasta incluyó:

LELINK D28N5 (vto. noviembre 2025)

BONTE TZVD5 (vto. diciembre 2025)

LELINK D16E6 (vto. enero 2026)

LELINK D30A6 (vto. abril 2026)

BONTE TZV26 (vto. junio 2026)

Cada uno representó el 20% de la canasta total. El Tesoro amplió además la emisión de dos LELINK por USD 2.000 millones cada una.

Una respuesta ante la escasez de bonos dólar linked

Antes del canje, el BCRA agotó su stock de bonos atados al dólar. En pocos días vendió instrumentos por USD 1.700 millones, frente a una demanda récord de cobertura cambiaria.

La presión surgió de la liquidación extraordinaria de exportadoras, tras la eliminación temporal de retenciones. Empresas e inversores se volcaron a los LELINK para protegerse de una posible devaluación.

El BCRA recupera munición para intervenir

La operatoria permitió que el Central vuelva a contar con herramientas clave. En dos jornadas, colocó bonos por más de USD 1.000 millones, absorbiendo liquidez y bajando la presión sobre el dólar paralelo.

Los analistas destacaron que esta estrategia redujo las tasas implícitas de futuros en Rofex y estabilizó los precios de los bonos atados al tipo de cambio.

El objetivo: contener expectativas y reordenar vencimientos

El canje permitió escalonar vencimientos entre 2025 y 2026, evitando concentraciones de deuda en fechas críticas. La medida también desplazó riesgos de corto plazo y evitó una mayor exposición del BCRA en el mercado de futuros, donde tiene limitaciones por el acuerdo con el FMI.

Además, la operación se realizó bajo el marco legal del Presupuesto 2025 y con precios de mercado vigentes al 1 de octubre, lo que garantiza transparencia.

Una acción conjunta en un contexto de alta volatilidad

La estrategia fue coordinada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Ambos buscaron reponer el stock de bonos dólar linked para atender la fuerte demanda del mercado y evitar desequilibrios mayores.

Con más de $7 billones en nuevos bonos ajustados por dólar, el BCRA refuerza su capacidad de intervención cambiaria sin comprometer reservas ni ampliar la emisión.

