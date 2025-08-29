Economistas prevén que EE.UU. enfrente débil crecimiento y mayor inflación hasta 2026

Los economistas anticipan un crecimiento modesto en la economía de Estados Unidos para lo que resta de este año y bien entrado 2026, con una inflación persistente impulsada por aranceles que afecta a los consumidores.

El producto interno bruto crecerá 1,1% en la segunda mitad del año, una desaceleración frente al promedio de 1,4% de los primeros seis meses, según la última encuesta mensual de Bloomberg a economistas. El gasto de los consumidores, principal motor de la economía, también se expandirá a un ritmo de 1,1% en el tercer y cuarto trimestre.

Al mismo tiempo, los economistas prevén que la inflación subyacente —medida por el índice de precios al consumidor de gasto personal— alcanzará en promedio 3,2% en el cuarto trimestre. Aunque la inflación interanual irá moderándose hasta 2026, seguirá por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Los resultados refuerzan la expectativa de que los aranceles más altos impuestos por el presidente Donald Trump seguirán traspasándose a los precios al consumidor y solo se disiparán gradualmente el próximo año. La encuesta, realizada del 22 al 27 de agosto a 79 analistas, apunta a que la economía seguirá ajustándose a las políticas comerciales y de inversión del presidente, que busca impulsar un mayor crecimiento. También refleja que la Fed continuará lidiando con presiones de precios persistentes y una actividad económica poco inspiradora.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que los efectos de los aranceles más altos sobre los precios “ya son claramente visibles”, pero abrió cuidadosamente la puerta a un recorte de la tasa de interés en septiembre ante el mayor riesgo de que el mercado laboral se debilite. Los economistas encuestados prevén que la tasa de desempleo suba a 4,4% en el cuarto trimestre y se mantenga allí durante la mayor parte de 2026.

Aun así, los pronosticadores ahora sitúan en 32% las probabilidades de una recesión en los próximos 12 meses, el nivel más bajo desde marzo. Aunque se espera un crecimiento económico modesto, los encuestados prevén una aceleración de la inversión empresarial hasta 2026. La Oficina de Análisis Económico informó ayer que la economía de Estados Unidos creció en el segundo trimestre a un ritmo ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente, gracias a un mayor impulso en productos de propiedad intelectual y equipos empresariales.

