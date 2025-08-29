El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó el inicio de un proceso de represalia contra los aranceles de 50% impuestos por Donald Trump, informó el vicepresidente Geraldo Alckmin.

El gobierno de EE.UU. será notificado formalmente de la decisión el viernes, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar públicamente. La medida fue reportada antes por el diario O Estado de S. Paulo.

El plan, un paso inicial diseñado para alentar conversaciones antes de escalar hacia una guerra comercial, fue discutido durante una reunión entre Lula y ministros del gabinete el miércoles, según la misma fuente.

“Espero que esto ayude a acelerar el diálogo y la negociación”, dijo Alckmin.

La Cámara de Comercio Exterior de Brasil tiene ahora hasta 30 días para analizar las medidas de EE.UU. y determinar si se enmarcan en la ley de reciprocidad aprobada por el Congreso a comienzos de este año. Si la cámara lo aprueba, un grupo de ministerios estudiará qué contramedidas aplicar.

La ley permite a Brasil responder a acciones unilaterales de países o bloques económicos que perjudiquen la competitividad internacional de la nación. Las represalias podrían incluir la imposición de aranceles, tasas adicionales o restricciones a la importación de bienes y servicios, la suspensión de concesiones comerciales y de inversión, o la suspensión de obligaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

