viernes 29 de agosto de 2025
BLOOMBERG
Guerra comercial

Lula autoriza iniciar proceso de represalias contra los aranceles de Donald Trump

El gobierno brasileño, bajo la conducción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dio luz verde a un proceso de represalia en respuesta a los aranceles del 50% establecidos por la administración de Donald Trump, de acuerdo con lo comunicado por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

Trump y Lula Da Silva 31072025
Donald Trump y Lula Da Silva | Collage

El gobierno de EE.UU. será notificado formalmente de la decisión el viernes, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar públicamente. La medida fue reportada antes por el diario O Estado de S. Paulo.

El objetivo oculto de los aranceles de Trump a Brasil

El plan, un paso inicial diseñado para alentar conversaciones antes de escalar hacia una guerra comercial, fue discutido durante una reunión entre Lula y ministros del gabinete el miércoles, según la misma fuente.

“Espero que esto ayude a acelerar el diálogo y la negociación”, dijo Alckmin.

Lula da Silva 20250526

La Cámara de Comercio Exterior de Brasil tiene ahora hasta 30 días para analizar las medidas de EE.UU. y determinar si se enmarcan en la ley de reciprocidad aprobada por el Congreso a comienzos de este año. Si la cámara lo aprueba, un grupo de ministerios estudiará qué contramedidas aplicar.

Canadá eliminará aranceles de represalia a bienes de EE.UU. que cumpla el T-MEC

La ley permite a Brasil responder a acciones unilaterales de países o bloques económicos que perjudiquen la competitividad internacional de la nación. Las represalias podrían incluir la imposición de aranceles, tasas adicionales o restricciones a la importación de bienes y servicios, la suspensión de concesiones comerciales y de inversión, o la suspensión de obligaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

GZ

