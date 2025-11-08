La inflación con tendencia a la baja y el dólar en $1500 hacia fin de año. Esas fueron las proyecciones más esperadas por los analistas respecto de los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre que publica el Banco Central y donde aparecen las principales estimaciones actualizadas sobre inflación, dólar, actividad económica y tasas de interés. Este último informe fue elaborado entre el 29 y el 31 de octubre con la participación de 42 consultoras y entidades financieras, y allí quedó en evidencia un leve repunte en las proyecciones de precios para octubre y una moderación en el ritmo de devaluación esperada hacia fin de año.

A la espera del dato de índice de precios al consumidor que publicará esta semana el INDEC, las consultoras que conformar el REM estimaron que la inflación de octubre se ubicó en 2,2% mensual, lo que representó una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo.

Para los “Top 10” de los pronosticadores —es decir aquéllos que mejor anticiparon la variable en el pasado— el dato sería del 2,3%.

En tanto, el IPC núcleo se ubicaría en torno al 2,1% mensual.

Como dato positivo se destaca que para los últimos meses del año los analistas esperan una inflación general en baja del orden de 2,0% promedio, con una trayectoria descendente hacia 1,6% mensual en abril de 2026.

En términos interanuales, la inflación cerraría 2025 por debajo del 130%, consolidando la desaceleración respecto del pico del año anterior.

Tipo de cambio: el dólar cerraría 2025 en torno a los $1.500

En cuanto al tipo de cambio, el mercado proyecta que el dólar oficial promedio de diciembre será de $1.500, lo que implica una suba interanual del 47%, inferior a la del relevamiento anterior (-3,6 p.p.).

Para noviembre, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio en $1.463 por dólar, mientras que los principales analistas esperan un nivel algo superior, de $1.475 por dólar.

Estas previsiones reflejan una menor expectativa de devaluación y consolidan la estabilidad del esquema de bandas cambiarias que el Gobierno mantiene desde comienzos de año.

Al respecto, esta semana el presidente Javier Milei volvió a remarcar la continuidad del esquema cambiario hasta el fin de su mandato. Más allá de las presiones del mercado -y de las promesas electorales del gobierno- que sigue esperando la libre flotación, el gobierno sigue firme en su posición.

"Las bandas están diseñadas para que se abran con el tiempo, y llegará un momento en que serán irrelevantes”, declaró Milei al Financial Times. El mandatario explicó que este esquema busca “moderar la volatilidad crónica” de la economía argentina y ratificó que no habrá una flotación libre inmediata del peso, pese a los reclamos de algunos inversores. “Tenemos un programa y vamos a seguir adelante con él”, enfatizó.

Actividad y empleo: leve repunte hacia fin de año

El REM estima que el PIB se habría contraído 0,5% en el tercer trimestre, pero volvería a crecer 0,3% en el cuarto trimestre, y 1,0% en el primer trimestre de 2026.

En el promedio anual, la economía argentina crecería 3,9% en 2025, según el consenso de los participantes, y 4,0% según el Top 10.

La tasa de desocupación se ubicaría en 7,2% al cierre del año, sin cambios respecto del relevamiento previo.

Tasas, comercio y resultado fiscal

Los analistas pronostican una Tasa de Política Monetaria de bancos privados (TAMAR) de 40,6% anual en noviembre y 35% en diciembre, lo que equivale a una tasa efectiva mensual cercana al 3%.

En materia externa, el comercio de bienes mostraría exportaciones por USD 84.732 millones e importaciones por USD 76.445 millones, generando un superávit comercial de USD 8.287 millones.

Por último, se espera que el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional cierre el año con un superávit de $13,2 billones, cifra que asciende a $14,1 billones según el promedio del Top 10.

