El dólar oficial vuelve a superar los $1.500 tras el respiro post elecciones

En las primeras transacciones de este martes 28 de octubre, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.455 para la compra y $1.505 en la punta vendedora, marcando un aumento de $45 con respecto al cierre de este lunes.

El valor de la divisa estadounidense se ubicó en $1.515 el viernes 24 de octubre, la última rueda antes de las elecciones. El lunes, tras conocerse el resultado favorable para el oficialismo, llegó a bajar hasta los $1.350 y paulatinamente subir con el correr de la jornada hasta cerrar en $1.460.

Los dólares financieros también suben. El MEP se vende a $1.481,26 y el contado con liquidación (CCL) a $1.494,04, en ambos casos subiendo más de $30 respecto al cierre de ayer.

Luis Caputo: "En esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka"

El dólar blue también aumenta, posicionándose por debajo el oficial, con $1.485 en la punta vendedora.

Consultada por PERFIL, la economista Elena Alonso analizó que “antes del domingo, se buscaba dolarizarse para estar cubierto ante cualquier situación y​ lo que vimos el lunes fue vender antes de que siga bajando”.

Y agregó: “Noto que no hay tanta liquidez en el mercado y eso hace que también suban fuerte las tasas y no bajen acompañen lo que está pasando en la economía. Hay una expectativa de ver toda esta evolución del mercado, del dólar en sí mismo y la falta de liquidez que existe, lo cual hace que el dólar no siga bajando o se mantenga a esos niveles”.

Para Alonso, por otro lado “hay un sector exportador al que le sienta cómodo un dólar en estos niveles y no hay tanto incentivo para que siga bajando, ni para que el Banco Central tenga que intervenir si no supera el techo de la banda”.

¿Un nuevo nivel para el dólar?

Leo Anzalone, director del CEPEC, comentó a PERFIL que esta volatilidad “no sorprende demasiado. El mayorista se está moviendo cerca del techo de la banda, pero eso no necesariamente implica tensión. De hecho, Caputo dijo hace poco que se siente cómodo con un dólar en torno a $1.500, y en ese rango el mercado encuentra cierto equilibrio: ni atraso cambiario ni presión desmedida sobre precios”.

“Por eso, más que una señal de alarma, lo que vemos es un ajuste lógico dentro de la banda, con una economía que funciona mejor con un tipo de cambio un poco más alto”, comentó el economista.

Y agregó: “Incluso podría haber compras del Tesoro para recomponer reservas, aprovechando la calma posterior a las elecciones. En definitiva, el dólar se acomoda dentro de un esquema que el Gobierno considera razonable, sin que eso implique un cambio de tendencia”.

LM/ff