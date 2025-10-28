Luis Caputo: "En esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka"

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un balance de la elección legislativa, donde La Libertad Avanza fue la fuerza más votada a nivel nacional. Afirmó que “si queremos graduarnos de país serio” el kirchnerismo no puede ser una opción política y enfatizó que “las inversiones de largo plazo buscan previsibilidad”.

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.

Haciendo referencia a la experiencia del gobierno de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019, del que formó parte, Caputo sostuvo que este escenario “ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”.

Euforia empresaria por el fin del “riesgo kuka” y “ansiedad” por el diálogo que haga realidad las reformas

En ese marco, Caputo sostuvo que “si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”.

El ministro sostuvo que “ningún país serio ofrece esa volatilidad política “y afirmó que “las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad”.

“Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”, añadió.

De cara las elecciones presidenciales de 2027, el ministro de Economía expresó que “la oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. ¡Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!”

El mercado festejó la victoria de La Libertad Avanza

Este lunes 27 de octubre, el índice Merval cerró con incremento de 28% en dólares, anotando la mayor suba diaria de al menos los últimos 30 años. Además, los bonos avanzaron 23% en promedio y el riesgo país perforó los 1.000 puntos para ubicarse en la zona de los 650 puntos, nivel que reaviva las expectativas de una vuelta a los mercados voluntarios de deuda.

El resultado electoral sorprendió al mercado, ya que se esperaba una derrota del oficialismo a nivel nacional, luego de haber perdido las elecciones bonaerenses en septiembre. Los inversores llegaron a las elecciones con un alto nivel de cobertura cambiaria ya que los depósitos en dólares habían alcanzado un récord de los últimos 24 años, mientras se registraban fuertes movimientos en el mercado de futuros y en la rueda de dólar mayorista.

"La victoria del oficialismo, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires, fortalece su posición en el poder legislativo y le brinda una mayor capacidad de llevar adelante las reformas que pretende", indican desde Rava.

LM/fl