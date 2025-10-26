Los depósitos en dólares, en el nivel más alto desde 2002

La dolarización de carteras, que se intensifica en años electorales, llega a los comicios de hoy en los mayores niveles en más de veinte años. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera alcanzaron los US$ 31.171 millones, según el Banco Central (BCRA). Es el valor más alto desde febrero de 2002. Los datos reflejan que tres de cada diez billetes que los ahorristas tienen guardados en el sistema bancario son dólares.

La flexibilización del cepo desde mediados de abril destapó el apetito dolarizador de las personas que compraron desde entonces US$ 12.556 millones en el mercado cambiario oficial, de acuerdo al BCRA. Una dinámica que se vio acelerada desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó “comprá, campeón” y luego de la derrota de La Libertad Avanza las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“A diferencia de experiencias anteriores en el país, en esta ocasión se nota que el sector financiero local, bancos y el mercado de capitales están siendo canal de preservación de los activos que se convierten a esa moneda”, destacó Quantum Finanzas.

En su último informe la consultora Suramericana Visión estimó que el saldo promedio mensual de depósitos en dólares ascendió a US$ 32.623 millones y acumula una suba cercana a los US$ 2.950 millones desde mediados de abril, cuando se flexibilizó el cepo cambiario.

Los depósitos en moneda extranjera del sector privado representan el 32,7% del total de depósitos. Es decir, 3 de cada 10 billetes que los ahorristas tienen guardados en los bancos son dólares. El guarismo se encuentra cerca del máximo alcanzado en noviembre de 2024 (33%) al finalizar la primera etapa del blanqueo.

“En valores absolutos, el valor actual de depósitos en moneda extranjera (US$ 32.623 millones) supera en cerca de US$ 1.000 millones al máximo de julio de 2019 (US$ 31.639 millones) y se encuentra cerca de unos US$ 1.100 millones por debajo del máximo de US$ 33.560 millones alcanzado luego de la finalización de la primera etapa del blanqueo de capitales en noviembre de 2024”, agregó el estudio.

La demanda de divisas se reflejó en las tensiones cambiarias de las últimas semanas, donde el dólar oficial mayorista llegó a tocar el techo de la banda. De acuerdo con estimaciones de la consultora Equilibra, desde la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, entre el Banco Central (US$ 1.155 millones), el Tesoro Nacional (US$ 640 millones) y el Tesoro estadounidense (US$ 2.100 millones); se volcaron alrededor de US$ 3.900 millones netos al mercado de cambios para contener el tipo de cambio en la antesala de los comicios.

Las dudas del mercado se abren para después de los comicios. Algunos analistas sostienen que los inversores llegaron sobredolarizados. Otros especialistas advierten que la dinámica podría acentuarse después de hoy.

“En las semanas siguientes a la elección sabremos si esta demanda dolarizadora se estabiliza y las expectativas logran anclarse respecto del futuro del régimen cambiario y monetario que el Gobierno deberá revisar para encarar su segunda etapa de gestión”, concluyó el economista Ramiro Tosi.